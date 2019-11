DANDOLO NEWS! - DOPO IL DAGO- SCOOP SULLA CENA IN ARABIA SAUDITA TRA RENZI, BRIATORE E TOMMASO BUTI, NESSUNO CHE SI SIA CHIESTO COSA STESSERO FACENDO AL NUOVISSIMO ''BILLIONAIRE'' DI RYAD. GUSTAVANO LA TARTARE? NO, VE LO DICIAMO NOI: BUTI E' IN TRATTATIVA PER VENDERE A RICCONI ARABI ''LUISA VIA ROMA'', MITICO NEGOZIO FIORENTINO. E CHE CI FACEVA AL TAVOLO L'EX SINDACO DI FIRENZE, LEADER DI ITALIA VIVA, ''SENATORE SEMPLICE''? AH, SAPERLO…

MATTEO RENZI A CENA AL BILLIONAIRE DI RIYAD - DALL'INSTAGRAM DI FLAVIO BRIATORE

Alberto Dandolo per Dagospia

renzi briatore presta

Stranamente, dopo lo scoop di Dagospia sulla cena di Renzi e Briatore a Ryad in Arabia Saudita, i giornali (oltre a non citare mai questo disgraziato sito, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine) non si sono chiesti quali affari stessero trattando a tavola importanti ricconi del Golfo, l'ex premier e attuale leader di Italia Viva, e Tommaso Buti, imprenditore imputato per bancarotta fraudolenta a Firenze.

A quanto pare, intorno al desco del nuovissimo Billionairesi discuteva della possibile vendita di Luisa Via Roma, o LUISAVIAROMA, mitico negozio fiorentino che negli anni è diventato una tappa fissa per gli appassionati di moda, soprattutto asiatici, un po' come il Corso Como di Carla Sozzani: un luogo dove trovare i pezzi migliori dei marchi del lusso.

matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti 2

Sempre secondo le nostre fonti, Buti sarebbe stato scelto come consulente della boutique, e da qualche mese lavora per trovare acquirenti. Per lui è pronta una ricca, ricchissima success fee (anche detta commissione) in caso di vendita. Che ci faceva allora il ''senatore semplice'' Matteo Renzi al tavolo saudita?

Era forse lì a gustare il mix di cucina asiatica e italiana? O forse da ex sindaco e presidente della Provincia di Firenze fa da mediatore d'affari (con un imprenditore imputato, ma vabbè) per uno dei marchi storici del centro che tanto bene conosce? Cosa scrive Pittibimbo nella sua carta d'identità: senatore, leader di partito, conferenziere a pagamento, o mediatore d'affari nel Golfo?

LUISA VIA ROMA LUISA VIA ROMA

matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti tommaso buti e luisa panconesi tommaso buti e beatrice borromeo matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti 1