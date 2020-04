IL DECRETO SI FA CONCRETO - LA COMMISSIONE UE DÀ IL VIA LIBERA AL DL IMPRESE, CHE CONSENTIRÀ ALLE AZIENDE DI CHIEDERE FINANZIAMENTI CON LA GARANZIA STATALE FINO A 200 MILIARDI. PER I PRESTITI FINO A 25MILA EURO SENZA FORMALITÀ È ATTIVO UN SITO DOVE COMPILARE IL MODULO (QUI IL LINK) - OVVIAMENTE LA PAGINA WEB E' SOVRACCARICA DI RICHIESTE E DIFFICILE DA RAGGIUNGERE

IL SITO PER CHIEDERE FINO A 25MILA EURO

https://www.fondidigaranzia.it/

La Commissione europea ha dato oggi il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno dell'economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.

E' disponibile on line sul sito "fondidigaranzia" il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento, informa il Ministero per lo sviluppo economico dopo il via libera della Ue al Dl Imprese.

Il Mise e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all'Abi per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria.

DL IMPRESE: ABI,CON OK UE VERSO OPERATIVITÀ MISURE

(ANSA) - Il via libera della Ue al decreto imprese "è un importante passaggio propedeutico per la piena operatività delle misure previste, soprattutto relative all'art. 1 (garanzia Sace) e art. 13 (Fondo di Garanzia PMI)". E' quanto afferma l'Abi che, con lettera circolare già diffusa questa mattina a tutti gli Associati, ha comunicato alle banche l'ok della Ue. Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, i documenti e i comunicati stampa della Commissione europea.

