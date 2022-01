IL DELIRIO DI ONNIPOTENZA DEI BANCHIERI: ANTONIO HORTA-OSORIO, PRESIDENTE DEL CDA DI “CREDIT SUISSE”, HA VIOLATO LA QUARANTENA PER ANDARE A LONDRA E ASSISTERE ALLA FINALE DI WIMBLEDON, NEL LUGLIO 2021 - ERA STATO SCOPERTO A VIOLARE LE REGOLE GIÀ UNA VOLTA ALLA FINE DEL NOVEMBRE SCORSO. SULLA VICENDA È IN CORSO UN’INDAGINE INTERNA ALLA BANCA CON SEDE A ZURIGO: PRENDERANNO PROVVEDIMENTI O LASCERANNO CORRERE?

Per ora è solamente un'accusa da accertare. Ma gli indizi sono abbastanza pesanti. Antonio Horta-Osorio, il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto banciario Credit Suisse, avrebbe violato le regole riguardanti la quarantena del coronavirus in vigore in Gran Bretagna, la nazione in cui vive. Sulla vicenda, ha rivelato l'agenzia Reuters, poi rilanciata dai media elvetici, è in corso un'indagine interna alla banca con sede a Zurigo.

Horta-Osorio, portoghese, 57 anni, con trascorsi in una serie di istituti di credito di primissimo livello fra i quali Goldman Sachs, Banco di Santander e Lloyds, avrebbe trasgredito mosso dalla sua passione per lo sport, in particolare il tennis (è lui stesso giocatore dilettante e il padre è stato campione nazionale di tennis tavolo). La violazione dei termini della quarantena, infatti, sarebbe avvenuta con un viaggio in Gran Bretagna.

Osorio, infatti, si sarebbe recato a Londra per assistere alla finale del torneo di Wimbledon nel luglio del 2021, disputata fra Novak Djokovic e l'azzurro Matteo Berrettini, evitando di rispettare le prescrizioni imposte dalla quarantena. Non solo. Nell'occasione avrebbe utilizzato l'aereo di proprietà di Credit Suisse. I risultati di un primo accertamento interno sono stati già trasmessi ai comitati di sorveglianza della banca. Ora verranno approfonditi.

Horta-Osorio era stato scoperto a violare le regole, stavolta quelle svizzere, alla fine del novembre scorso. In quell'occasione il banchiere si era scusato: "E' stato un errore involontario - aveva fatto sapere ai media elvetici - di cui mi rammarico profondamente. Me ne scuso e farò in modo che non si ripeta". Per quella "trasgressione" il presidente del Cda di Credit Suisse rischia 5.000 franchi di multa.

