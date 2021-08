DELIVEROO & I GUADAGNI SEMPRE PIU' SU - L'APP DI CONSEGNE HA CHIUSO IL PRIMO SEMESTRE CON RICAVI IN CRESCITA DELL’82%, PARI A 1,09 MILIARDI DI EURO – NONOSTANTE I GUADAGNI STELLARI, AUMENTATI INEVITABILMENTE DALLA PANDEMIA, I RIDER CHE LAVORANO PER L’AZIENDA CONTINUANO AD ESSERE CONSIDERATI LAVORATORI AUTONOMI…

R.Ec. per "il Messaggero"

La pandemia ha cambiato profondamente le abitudini d'acquisto, dando una forte spinta al delivery. Lo dimostrano i conti di Deliveroo che chiude il primo semestre del 2021 con ricavi stellari, in crescita dell'82% a 1,09 miliardi di euro, grazie al continuo incremento dei consumatori. Ridotta, poi, la perdita legale a 122,77 milioni rispetto ai 151,57 del 2020, mentre l'Ebitda rettificato è in perdita per 31,87 milioni, quattro in meno dello scorso anno.

Questi risultati, però, si scontrano con le dure condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i fattorini. Lo scorso autunno l'azienda ha firmato in Italia con l'Ugl un contratto collettivo che prevede un compenso minimo per consegna oraria di 10 euro lordi. Ma nulla a che vedere con quanto concesso da Just Eat: stipendio minimo, previdenza, tredicesima, malattie e ferie. Deliveroo considera invece il lavoro autonomo, senza le garanzie di quello subordinato.

A luglio il Tribunale di Bologna ha definito il contratto della società illegittimo, perché il sindacato vicino alla destra non sarebbe rappresentativo a sufficienza degli addetti. I giudici hanno quindi invitato Deliveroo a non applicarlo. Per ora è un caso isolato, ma gli altri sindacati, molto critici rispetto alle scelte di quest' azienda e delle altre del settore, continuano a promettere battaglia.