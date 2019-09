I DESPERADOS DELLA CHAMPIONS - JUVENTUS, MANCHESTER CITY E PSG SONO GLI UNICI CLUB, TRA I QUELLI CHE HANNO SPESO DI PIU’ NEGLI ULTIMI ANNI, RIMASTI A BOCCA ASCIUTTA IN EUROPA - ZILIANI: “STANNO TOCCANDO PICCHI DI DISPERAZIONE INAUDITI SE E’ VERO CHE, PER ASSEMBLARE LE ATTUALI ROSE, IL CITY HA SPESO 1 MILIARDO, IL PSG 913 MILIONI E LA JUVE 719…”

Paolo Ziliani per il “Fatto quotidiano”

Se fosse un film e dovessimo dargli un titolo, dopo I quattro dell'Ave Maria con Bud Spencer e Terence Hill sceglieremmo I tre della Coppa con le Orecchie con Pep Guardiola, Kylian Mbappé e Andrea Agnelli: come si usa dire, prossimamente su questi schermi, anche se la prima a dire il vero c'è appena stata.

Per chi non l'avesse capito, stiamo parlando dei desperados della Champions League: e cioè di quei club disposti a qualsiasi follia finanziaria pur di arrivare a mettere le mani sul più ambito trofeo continentale, i club che più spendono, più soffrono ma ogni anno ripartono da capo invariabilmente a mani vuote. Uno lo conosciamo bene, è la Juventus. Ma fuori confine ce ne sono due che in fatto di psicosi-Champions non scherzano: Manchester City e Paris Saint Germain. Non ci credete? Seguiteci nel ragionamento.

In un recente studio il CIES , l'osservatorio del calcio europeo con sede a Neuchatel, ha stilato, bilanci dei club alla mano, una serie di graduatorie di grande interesse. La prima è la classifica, che di seguito riportiamo, dei club che negli ultimi 10 anni hanno speso di più sul mercato. 1. Manchester City 1638 milioni, 2. Barcellona 1525, 3. Chelsea 1428, 4.

PSG 1392, 5. Juventus 1272, 6. Manchester United 1265, 7. Real Madrid 1236, 8. Atletico Madrid 1110, 9. Liverpool 1075, 10. Inter 968.

Su chi abbia investito meglio i propri soldi, parla l'Albo d'Oro. Negli ultimi 10 anni il Real Madrid ha vinto la Champions 4 volte, il Barcellona 2, l' Inter, il Chelsea, il Bayern e il Liverpool una. Considerando che tra i cinque club rimasti a bocca asciutta, due si sono consolati vincendo almeno l'Europa League (l'Atletico Madrid 3 volte e il Manchester United una), nel club dei più spendaccioni quelli rimasti a secco sono alla fine tre: Manchester City, PSG e Juventus, e cioè il primo, il quarto e il quinto per quantità di soldi spesi sul mercato nell' ultimo decennio.

Ma visto che una nuova Champions è appena cominciata, il CIES ha stilato, cifre ufficiali alla mano, anche una seconda classifica: quella dei soldi spesi per assemblare le rose di oggi, le rose che da agosto hanno iniziato a darsi battaglia in patria e fuori.

Ebbene, anche questa graduatoria dimostra come i tre desperados, per l'appunto City, PSG e Juve, stiano toccando picchi di disperazione inauditi se è vero che sono i club ad aver assemblato rispettivamente la prima, la seconda e la quinta rosa più dispendiose dell' intero universo. La top ten recita: 1. M. City 1014 milioni, 2. PSG 913, 3. Real Madrid 902, 4. M. United 751, 5. Juventus 719, 6. Barcellona 697, 7. Liverpool 639, 8. Chelsea 561, 9. A. Madrid 550, 10. Arsenal 498.

Domanda da un milione di dollari: riusciranno i nostri eroi a sottrarsi all' incantesimo e a mettere le mani, dopo tanto spendere e tanto penare, sul trofeo tanto agognato? E chi sarà il primo a estrarre la Colt e a freddare i rivali, sempre che non arrivi prima il Pat Garrett della situazione, Messi, Salah o Lewandowski fate voi, e cioè lo sceriffo capace di spedirli, come da copione, tutti e tre al creatore? Una cosa è certa: per Pep Guardiola, al soldo del principe arabo Mansur bin Zayd, per Kylian Mbappè, al soldo dello sceicco qatariota Nasser Al-Khelaïfi e per Andrea Agnelli, al soldo del cugino John Elkann (leggi Exor), il ratto della Champions è ormai un atto improcrastinabile. Wanted. Dead or alive.