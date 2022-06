DISDETTA LEOTTA! - NON BASTAVA L'INFLAZIONE E LA BENZINA DI NUOVO A 2 EURO, ORA CI SI METTE PURE DAZN AD AUMENTARE DEL 50% L'OFFERTA BASE PER I PALLONARI, DA 19,99 A 29,99, E A RADDOPPIARE QUELLA PER LA VISIONE SU DUE DISPOSITIVI (39,99) - SUI SOCIAL I TIFOSI, INCAZZATI NERI, MINACCIANO LA CANCELLAZIONE DELL'ABBONAMENTO. PIROSO TWEET: "IL #CIAONE È PARTITO DI #DEFAULT. CIAO #DAZN" - IL CEO AZZI: "I NUOVI PREZZI RIFLETTONO IL VALORE DELL’OFFERTA" (È COMPRESO ANCHE QUANDO IL SEGNALE SI IMPALLA?)

1 - DAZN, UFFICIALI I NUOVI PREZZI: SUI SOCIAL SCOPPIA LA POLEMICA

Da www.tag43.it

dazn errore tecnico

Dazn, ufficiali i nuovi prezzi: sui social scoppia la polemica. Pioggia di critiche alla piattaforma che raddoppia il prezzo e blocca la condivisione nell'abbonamento base

Dazn ha comunicato i prezzi per la prossima stagione, generando una vera e propria tempesta di proteste e critiche sui social.

giorgia rossi 4

La battaglia che vede protagonisti da una parte l’emittente streaming che si è aggiudicata tutte le partite di Serie A e dall’altro tifosi, appassionati e utenti di tutta Italia sembra non avere fine.

Oggi la piattaforma ha pubblicato il tariffario per il prossimo campionato, inaugurando una versione Plus che fa già discutere. La scelta di Dazn è stata di aumentare il prezzo, inserendo questa nuova possibilità, con cui garantire la visione doppia in contemporanea da luoghi differenti. Nell’abbonamento base, invece, non sarà possibile.

Dazn: account base e Plus

DILETTA LEOTTA DI DAZN

La rivolta social è scattata immediatamente dopo la pubblicazione delle nuove tariffe. Dazn per il campionato di Serie A 2022/2023 ha previsto due soluzioni. Da una parte un abbonamento base al prezzo di 29,99 euro. Ci sono tutte le partite della massima seria, di cui 7 in esclusiva, ma la visione in contemporanea si potrà avere solo sulla stessa linea wi-fi.

Dall’altra la versione Plus, che con 10 euro in più (39,99 il prezzo finale) permetterà anche la visione da due diversi dispositivi da reti differenti, con il limite a quelli registrati portato da 2 a 6. Proprio questa è la battaglia della piattaforma, che nei mesi scorsi aveva più volte tentato, invano, di fermare la condivisione dell’account. Ora si legge che «l’account di Dazn è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account Dazn, secondo le modalità prescritte».

Dazn, critiche degli utenti sui social

Twitter è stato immediatamente invaso da una pioggia di critiche. In tanto si lamentano del fatto che l’abbonamento risulta essere raddoppiato per avere gli stessi servizi e numero di account. Molti utenti, infatti, avevano sottoscritto il canone sfruttando un’offerta da 19,99 euro, per poi condividere gli account. Adesso non si potrà più fare.

la squadra di dazn 6

«La pirateria non uccide il calcio, l’avete ucciso voi», scrive un utente. Un altro sottolinea che il prezzo complessivo per l’intera stagione sarebbe di 400 euro e l’abbonamento in curva per seguire il Milan di 325.

sui social arrivano anche un gran numero di foto con comunicazioni di disdetta. Sempre di più gli utenti che protestano con gli hashtag #Dazn e #Daznout. Tra chi critica c’è anche un folto gruppo di vip e giornalisti.

2 - AZZI (DAZN): "I NUOVI PREZZI RIFLETTONO IL VALORE DELL’OFFERTA"

Da www.calcioefinanza.it

IL CEO DI DAZN STEFANO AZZI

DAZN nuova offerta – Il commento del CEO Azzi

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha commentato così la nuova offerta: «Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming a un numero sempre crescente di tifosi, per farlo lavoriamo all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello e non solo. Abbiamo arricchito l’offerta editoriale portando in piattaforma tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l’Europa League, il meglio della Conference League e diverse competizioni calcistiche internazionali».

MEME SU DAZN

«A questi si aggiungono anche le partite in esclusiva della UEFA Women’s Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis, i programmi di approfondimento come Sunday Night Square e SuperTele, oltre alla ricca copertura assicurata dai contenuti on demand presenti in app, perché le emozioni dello sport vivono anche fuori dai campi di gioco», ha sottolineato.

«Il piano degli abbonamenti proposto per la prossima stagione riflette il valore degli eventi sportivi che trasmettiamo in diretta in Italia, il valore del prodotto Serie A TIM e della nostra proposta editoriale. Una nuova offerta che abbiamo sviluppato per continuare a investire in Italia e portare ulteriore valore e qualità ai nostri clienti», ha concluso.