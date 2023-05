DIVENTANO UFFICIALI LE NOMINE A RFI E TRENITALIA: L’ASSEMBLEA DI RETE FERROVIARIA ITALIANA HA ELETTO DARIO LO BOSCO ALLA PRESIDENZA E GIANPIERO STRISCIUGLIO COME AD – TRENITALIA INVECE HA CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO LUIGI CORRADI: PRESIDENTE SARÀ STEFANO CUZZILLA – A “MERCITALIA” VA SABRINA DE FILIPPI – IL “CAPOTRENO” SALVINI CHIEDEVA NOMI ESTERNI, MA ALLA FINE HA PREVALSO LA LINEA DELL’AD DI FS, LUIGI FERRARIS, CHE VOLEVA INTERNI…

GIANPIERO STRISCIUGLIO

(ANSA) - Si sono riunite oggi le assemblee delle società Rfi, Trenitalia e Mercitalia Logistics, interamente controllate da Ferrovie dello Stato Italiane. L'assemblea di Rfi ha nominato il nuovo cda per il triennio 2023-2025, eleggendo Dario Lo Bosco alla presidenza e indicando come a.d. Gianpiero Strisciuglio.

L'assemblea di Trenitalia ha eletto Stefano Cuzzilla alla presidenza, indicando la conferma come a.d. di Luigi Corradi. L'assemblea di Mercitalia Logistics ha nominato consigliere Sabrina De Filippis indicandola come a.d. in sostituzione dell'uscente Gianpiero Strisciuglio. Lo si legge in una nota di Fs.

DARIO LO BOSCO

Gli a.d. indicati per le tre società saranno nominati alla prima riunione del cda. Gianpiero Strisciuglio, indicato per la carica di a.d. di Rfi, lascia l'incarico di Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics. Stefano Cuzzilla eletto presidente di Trenitalia, lascia l'incarico di componente del cda di Ferrovie dello Stato Italiane.

Sabrina De Filippis, indicata a.d di Mercitalia Logistics in sostituzione dell'uscente Gianpiero Strisciuglio, lascia l'incarico di direttore Business Regionale Trenitalia. Gli Amministratori Delegati avranno tutte le deleghe operative.

LUIGI CORRADI

La presidente, Nicoletta Giadrossi, e l'amministratore delegato, Luigi Ferraris, a nome di tutto il Gruppo FS Italiane, ringraziano i consigli di amministrazione uscenti, in particolare la Presidente di Rfi, Anna Masutti, l'amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani, e il presidente di Trenitalia, Michele Pompeo Meta, per il prezioso lavoro svolto. Un sentito ringraziamento e un sincero augurio di buon lavoro per il suo nuovo importante incarico nel Gruppo - conclude la nota - anche al consigliere uscente di Fs Italiane, Stefano Cuzzilla.

STEFANO CUZZILLA SABRINA DE FILIPPIS Dario Lo Bosco luigi ferraris premio guido carli 2023 LUIGI CORRADI