DOLCETTO O SCHERZETTO? IN OGNI CASO I PRODUTTORI DI CARAMELLE BRINDANO – UN ITALIANO SU QUATTRO FESTEGGIA HALLOWEEN E SPENDE E SPANDE PER I DOLCIUMI DA DARE AI RAGAZZINI - NEL 2022, IN OCCASIONE DELLA NOTTE DEL 31 OTTOBRE, LA SPESA ERA STATA DI 192 MILIONI DI EURO. E PER QUEST'ANNO SI PREVEDONO NUMERI IN AUMENTO - IL SETTORE DELLA “CONFETTERIA” MADE IN ITALY VALE OLTRE 1,2 MILIARDI DI EURO L'ANNO, CON L'EXPORT CHE TOCCA I 200 MILIONI DI EURO…

Estratto dell’articolo di Carlo Ottaviano per “il Messaggero”

halloween - caramelle e dolci

In piccolo sarà una prova generale del prossimo Natale. Da quanto spenderanno gli italiani martedì, giorno di Halloween e della notte delle streghe che ormai ha catturato anche l'Italia, si avrà una percezione dei consumi previsti per le feste di fine anno.

Nel 2022 il calcolo è di Confcommercio - Halloween aveva resistito alla crisi innescata da caro-bollette e inflazione, pur restando lontani dai livelli pre Covid: in appena un paio di giorni, erano stati spesi 192 milioni di euro, quasi l'8% in più del 2021, ma 60 milioni in meno rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

halloween

Secondo una ricerca Bva Doxa per Unione Italiana Food, un italiano su quattro (circa 11 milioni di persone) festeggia la notte del 31 ottobre. Al netto delle spese per abiti e location, visto il ripetuto «scherzetto o dolcetto?», la voce più consistente è quella per le caramelle, assolute protagoniste, tanto da rappresentare il prodotto dolciario più consumato durante questa festa (65%) superando cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%).

Per l'industria di settore la spinta dei prossimi giorni dovrebbe quindi far lievitare ulteriormente i buoni risultati economici dell'anno. Secondo un'elaborazione di Unione Italiana Food su dati Circana, ad agosto 2023, le vendite in volume di caramelle hanno toccato le 33.596 tonnellate (+7% rispetto allo stesso periodo del 2022) per un valore di circa 359 milioni di euro.

halloween - caramelle e dolci

Buone performance per tutte le tipologie, tra le quali spiccano la crescita delle caramelle gelée (+10,4%) e delle caramelle dure/ripiene (+9,4%). Il valore totale dei prodotti italiani di confetteria supera annualmente 1,250 miliardi di euro con l'export che tocca i 200 milioni di euro.

Sul fronte dei consumi interni, i dati indicano un consumo pro-capite annuo di circa 1,7 kg. La produzione e commercializzazione di caramelle e confetteria occupa circa 7.000 addetti. […]

Conferma arriva dagli stessi consumatori interrogati nel corso della recente ricerca di Bva Doxa: per tre italiani su quattro quello delle caramelle è un settore al passo con i tempi. La stessa ricerca parla di nove italiani su 10 che consumano caramelle, di cui più della metà (57%) lo fa almeno 1-2 volte a settimana. Per un italiano su tre (34%) non c'è un orario preferito per mangiare una caramella, anche se le ore del pomeriggio (39%) e della mattina (30%) si fanno preferire al dopo cena (12%) e al dopo pranzo (10%). [...]

halloween halloween - caramelle e dolci