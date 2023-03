IL DOMINIO DEL DOLLARO È FINITO – VLADIMIR PUTIN SI È IMPEGNATO CON XI JINPING AD ADOTTARE IL RENMINBI, LA MONETA CINESE, PER I PAGAMENTI, E ANCHE BIN SALMAN HA ANNUNCIATO CHE L’ARABIA SAUDITA INIZIERÀ A FATTURARE IN YUAN LE ESPORTAZIONI DI PETROLIO VERSO PECHINO. RISULTATO? NEI PROSSIMI ANNI POTREBBE EMERGERE UN MONDO VALUTARIO “MULTIPOLARE”, CHE POTREBBE ESSERE UNO CHOC PER GLI STATI UNITI, ABITUATI A COMANDARE CON IL BIGLIETTO VERDE…

Estratto dell’articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il dollaro USA domina ancora i mercati del debito, ma alcuni dati di nicchia suggeriscono che le cose potrebbero cambiare

Questo mese, la Russia e la Cina stanno suscitando nuovi timori a Washington. Ciò è dovuto principalmente alle loro esibizioni di unità diplomatica, gestite in modo scenografico, intorno all'Ucraina e a molto altro. Scrive il Financial Times.

Ma è anche una questione di soldi: durante la visita di Xi Jinping a Mosca la scorsa settimana, Vladimir Putin si è impegnato ad adottare il renminbi per "i pagamenti tra la Russia e i Paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina", nel tentativo di sostituire il dollaro.

Questo avviene mentre Mosca sta già utilizzando sempre più il renminbi per i suoi crescenti scambi commerciali con la Cina e lo sta adottando nelle sue riserve della banca centrale, per ridurre la sua esposizione agli asset "tossici" americani.

È importante? Fino a poco tempo fa, la maggior parte degli economisti occidentali avrebbe detto "diamine, no". Dopo tutto, da tempo si presume che la natura chiusa del conto capitale della Cina sia un ostacolo a un uso più ampio della sua valuta.

Ma in questo momento l'annuncio di Putin ha un peso insolitamente emotivo. Uno dei motivi è che si teme che le turbolenze bancarie statunitensi di questo mese, l'inflazione e l'incombente battaglia sul tetto del debito rendano meno attraenti gli asset basati sul dollaro. "Il dollaro viene svilito per finanziare i salvataggi bancari", ha tuonato questa settimana Peter Schiff, economista libertario, facendo eco a un'opinione diffusa nella destra americana.

xi jinping joe biden al g20 di bali 3

Nel frattempo, Jim O'Neill, l'ex economista di Goldman Sachs che ha lanciato l'etichetta "Brics" (abbreviazione del blocco brasiliano, russo, indiano e cinese), ha pubblicato questa settimana un documento in cui sostiene che "il dollaro gioca un ruolo troppo dominante nella finanza globale" e invita i mercati emergenti a ridurre i loro rischi.

Ma l'altro fattore di inquietudine è che, ancor prima della visita di Xi a Mosca, il governo saudita ha annunciato che inizierà a fatturare in renminbi alcune esportazioni di petrolio verso la Cina. Inoltre, la Francia ha appena effettuato la sua prima vendita di gas naturale liquido in renminbi e il Brasile ha adottato questa valuta per alcuni dei suoi scambi commerciali con la Cina.

Non c'è assolutamente alcun segno che questi gesti simbolici stiano danneggiando il biglietto verde in questo momento. È vero che la quota del dollaro nelle riserve globali è scesa dal 72% del 1999 al 59%, poiché le banche centrali diversificano sempre più i loro fondi di investimento e abbandonano i vincoli valutari. È anche vero che l'avvento delle valute digitali all'ingrosso (da banca a banca) delle banche centrali potrebbe teoricamente accelerare questa diversificazione, rendendo più facile per le banche centrali non americane trattare direttamente tra loro nelle proprie valute.

Ma il dollaro domina ancora i mercati del debito e il volume di dollari detenuti all'estero è aumentato in questo secolo. Un dettaglio sorprendente e trascurato delle turbolenze di questo mese è che la valuta ha mantenuto la sua "forza quasi record rispetto alle valute del G10 e dei mercati emergenti", come ha recentemente twittato Robin Brooks, capo economista dell'Institute for International Finance.

In effetti, durante la recente crisi, così tanti investitori globali hanno voluto accaparrarsi il biglietto verde che la Federal Reserve ha lanciato un programma di swap giornalieri con altre banche centrali. "Questo maggiore utilizzo delle linee di swap sul dollaro, ironicamente, rafforzerà ulteriormente il sistema globale del dollaro e i suoi potenti effetti di rete", prevede David Beckworth, ricercatore presso il Mercatus Center della George Mason University.

In altre parole, il dollaro potrebbe non meritare di vincere alcun concorso di bellezza in questo momento, visti i problemi fiscali che affliggono l'America, ma molti investitori lo considerano ancora l'opzione meno brutta in un mondo molto brutto, grazie a questo effetto di rete e al fatto che i mercati dei capitali dell'euro e del renminbi sono, rispettivamente, poco profondi e chiusi.

Tuttavia, prima che qualcuno concluda che questo significa che si può ignorare completamente la minaccia di Putin, dovrebbe dare un'occhiata ad alcune interessanti ricerche sulla fatturazione commerciale pubblicate lo scorso anno dal Centre for Economic Policy Research.

Un decennio fa si riteneva che un altro fattore alla base del dollaro fosse la "vischiosità" dei modelli di fatturazione commerciale, come ha osservato Gita Gopinath, vice direttore del FMI. Ma il documento del CEPR suggerisce che questa situazione si stia lentamente modificando: con l'espansione del commercio cinese negli ultimi anni, è aumentato anche l'uso del renminbi.

Tanto che ora supera l'uso dell'euro per la fatturazione commerciale, il che è "sorprendente, dato il basso grado di apertura del conto capitale della Cina", afferma il CEPR. E sostiene che "contrariamente alla saggezza convenzionale, la mancanza di apertura del conto capitale potrebbe non impedire del tutto al renminbi di svolgere un ruolo più forte come valuta internazionale e di riserva".

Dopotutto, osserva il CEPR, è già emerso un mercato offshore del renminbi da 200 miliardi di dollari e la valuta viene "utilizzata per la fatturazione e il regolamento del commercio estero e dei pagamenti della Cina" e per "una rete globale di compensazione e pagamenti".

Il risultato netto, prevede il CEPR, è che nei prossimi anni potrebbe emergere un mondo valutario "multipolare", del tipo auspicato da O'Neill. Non sarebbe un cambiamento così drammatico come Putin o Xi vorrebbero vedere, o come temono gli allarmisti di Washington.

Ma, a mio avviso, sembra una scommessa sensata a medio termine. E anche un "semplice" modello multipolare potrebbe essere uno shock per i politici americani, visto quanto gli Stati Uniti hanno bisogno di finanziamenti esterni. Quindi, sia gli investitori che i politici dovranno tenere d'occhio i dettagli della fatturazione commerciale nei prossimi mesi. Le spacconate di Putin potrebbero rivelarsi inutili, ma potrebbero anche essere una goccia che fa traboccare il vaso.

