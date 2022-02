28 feb 2022 17:56

DON’T WARREN, BE HAPPY - FERMATE LE ROTATIVE: BUFFETT HA DECISO DI NON SCOMMETTERE PIÙ IN BORSA. NON CHE NON NE ABBIA VOGLIA, SOLO CHE NON VEDE PIÙ OCCASIONI NEI MERCATI. TE CREDO: VISTO IL MOMENTO STORICO, I BUONI AFFARI LATITANO. E COSÌ “L’ORACOLO DI OMAHA” , CHE CUSTODISCE LIQUIDITÀ PER 144 MILIARDI NELLA SUA BERKSHIRE HATHAWAY, OPTA PER IL RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: 51,7 MILIARDI NEL 2020 E NEL 2021. E I PROFITTI ABBONDANO. LA SUA SOCIETÀ HA PORTATO A CASA LA BELLEZZA DI…