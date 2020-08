DONALD TRUMP FA CAMPAGNA ELETTORALE SU TIKTOK! – LA MINACCIA DI VIETARE L’USO DELL’APP CINESE PREFERITA DAGLI ADOLESCENTI SERVE AL PRESIDENTE PER ATTACCARE LA CINA. E FORSE ANCHE PER RIPICCA VERSO I RAGAZZINI CHE A GIUGNO BOICOTTARONO IL COMIZIO DI TULSA – MICROSOFT INTANTO NON DEMORDE: IL PASSAGGIO SOTTO UNA PROPRIETÀ AMERICANA RISOLVEREBBE LA QUESTIONE DELLO SPIONAGGIO CINESE – SE I VIDEO SCEMI DIVENTANO SCENARIO DELLA GUERRA FREDDA

donald trump mangia 7

1 – IL «CASO TIKTOK»: TRUMP MINACCIA, MA MICROSOFT VA AVANTI

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Donald Trump si prepara a cancellare TikTok, il social che fa capo ai cinesi di ByteDance.

Venerdì 31 luglio, parlando ai giornalisti sull' Air Force One di ritorno dalla Florida, il presidente ha spiegato: «Lo metteremo al bando negli Stati Uniti. Potrei usare i poteri previsti in caso di emergenza economica o emanerò un ordine esecutivo. Ho l' autorità per farlo». La decisione, annunciata per ieri, non era ancora arrivata al momento di andare in stampa.

xi jinping

Nel giro di pochi giorni Trump ha trasformato il caso TikTok in una priorità politica, mentre il Paese è stordito da un virus che pare indomabile e dal crollo dell' economia. Ancora nel pomeriggio di sabato, comunque, il quadro era confuso. Da tempo i piani dell' amministrazione avevano spinto Microsoft a farsi avanti. I media americani raccontano di una trattativa per rilevare il ramo statunitense dell' App da 800 milioni di utenti nel mondo, circa 100 negli Usa.

tiktok

L' azienda fondata da Bill Gates e oggi guidata da Satya Nadella punta a rafforzarsi nell' emisfero dei social, aggiungendo a Linkedin, il network del lavoro e delle professioni, una piattaforma come TikTok. Leggera, spregiudicata, spesso controversa, animata soprattutto dai navigatori più giovani.

Ma Trump ha subito stroncato questa ipotesi, chiarendo ai reporter di «non essere a favore di un accordo con una società americana». Stando al resoconto dei giornalisti che seguono la Casa Bianca, il presidente non avrebbe citato esplicitamente Microsoft.

satya nadella

Tuttavia il riferimento è chiaro. A quel punto Zhang Yiming, amministratore delegato di ByteDance, ha tentato l' ultima mossa: siamo disposti a cedere le nostre attività sul mercato Usa, ma non chiudete il social. Ci sarebbe anche un' alternativa a Microsoft.

I fondi di investimento Sequoia Capital e General Atlantic si sarebbero fatti avanti per acquisire una quota imprecisata nel network.

zhang yiming, fondatore di bytedance (tiktok)

Certo, scorrendo i video postati su TikTok è difficile capire dove stia «la minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti». Ieri, per esempio, c' erano poche tracce dell' annuncio trumpiano, disperse nel solito repertorio di scherzi, balletti casalinghi, cani e gatti «parlanti», ragazze e ragazzi in fiore.

Trump sicuramente non ha dimenticato la beffa, reale o solo presunta che fosse, del 20 giugno scorso. Un gruppo di giovani rivendicò il fallimento del comizio del «rilancio» in Oklahoma, sostenendo di aver prenotato, con il passaparola su TikTok, migliaia di biglietti di ingresso nel Bok Center di Tulsa, senza poi presentarsi.

donald trump con satya nadella e jeff bezos

Tuttavia c' è una traccia più profonda. Il dipartimento di Stato, la comunità dell' intelligence, il Consiglio di sicurezza nazionale sono convinti che ByteDance trasmetta i dati raccolti da TikTok al partito comunista cinese. A che scopo? Per esempio per allestire campagne di disinformazione sulla rete o per interferire nelle elezioni presidenziali.

Paranoie americane? Forse. Però condivise anche dal governo dell' India che ha già messo al bando il social cinese. Se le cose stanno così, allora avrebbe senso favorire il passaggio di TikTok a Microsoft, salvando i 1.400 dipendenti e il giro d' affari da mezzo miliardo di dollari generato solo negli Stati Uniti. In tarda serata i media americani segnalano una ripresa delle trattative. Vedremo se e quanto peserà il veto di Trump.

ragazzine su tiktok 3

2 – IL REGNO DEGLI ADOLESCENTI COME INEDITO SCENARIO DELLA NUOVA GUERRA FREDDA

Estratto dell’articolo di Federico Rampini per “la Repubblica”

(…) L' offensiva del presidente americano contro questo social apparentemente innocuo - vi circolano soprattutto video musicali e balletti improvvisati, ma ha visto nascere vere e proprie star - ha la stessa logica di quella scatenata nei riguardi di Huawei per la telefonia di quinta generazione. TikTok fa capo a una proprietà cinese, il gruppo ByteDance.

commenti al ban di tiktok annunciato da trump

Come per il 5G, il sospetto è che una tecnologia made in China invada il nostro universo digitale e serva da cavallo di Troia per saccheggiare i nostri dati, depredare la nostra privacy, oppure censurare e manipolare la comunicazione.

Può sembrare cattiva fanta-politica, dietrologia paranoica agitata da un presidente in caduta di consensi. Però quel che accade a Hong Kong consiglia di non sottovalutare la prepotenza di Xi Jinping, né l' implacabile determinazione del Grande Fratello cinese nel soffocare il dissenso.

Un' azienda di proprietà cinese non è in grado di disobbedire alle direttive del governo di Pechino, di qualunque natura esse siano. A risolvere l' ennesimo scontro di natura geopolitica ci prova un gigante capitalista, la Microsoft fondata da Bill Gates. Se Microsoft comprasse TikTok, il passaggio sotto una proprietà americana risolverebbe il casus belli. Ma altre mine sono destinate a esplodere, poiché il mondo ne è disseminato.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

(…) Trump userà la Cina nella sua campagna contro Biden, cercando di descrivere il suo rivale democratico come un esponente del vecchio establishment che firmò accordi di libero scambio ai danni della classe operaia americana, e fece concessioni fatali al regime di Pechino. (…) Gli adolescenti catturati da Tik-Tok fanno fatica a capire, ma anche il loro divertimento è un terreno conteso fra superpotenze.

commenti al ban di tiktok annunciato da trump 1 ragazzine su tiktok 5 la reazione della star di tiktok dixie d'amelio al ban annunciato da trump tiktok 2 tiktok zhang yiming con tim cook tiktok TIKTOK zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok) militari americani su tiktok ragazzine su tiktok ragazzine su tiktok 1 ragazzine su tiktok 2 zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok) 1 matteo salvini su tiktok 5 chiara ferragni e fedez su tiktok nazisti e isis su tiktok neonazisti su tiktok addison rae