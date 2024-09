19 set 2024 10:42

LA DONNA E' MOBILE, MARTA FASCINA E'...IMMOBILE – LA VEDOVA MORGANATICA DI SILVIO BERLUSCONI HA ACQUISTATO DAI CINQUE EREDI DEL CAV UNA MEGA CASA A MILANO 2: HA STACCATO UN ASSEGNO DA 1,2 MILIONI DI EURO PER UN APPARTAMENTO DA 250 METRI QUADRI GIÀ ARREDATO. CI ANDRÀ A VIVERE IL FRATELLO CLAUDIO, CHE LAVORA PER PUBLITALIA (GRUPPO MEDIASET) – LA PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA, CHE HA INCASSATO 100 MILIONI DI EREDITÀ, PER IL MOMENTO NON HA INTENZIONE DI SCHIODARE DA ARCORE, NONOSTANTE LE PRESSIONI DI PIER SILVIO…