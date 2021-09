LA MOSSA DI DRAGHI SU ALITALIA - IL PREMIER VUOLE DISINNESCARE A TUTTI I COSTI LA BOMBA DEL POSSIBILE FALLIMENTO A CAUSA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO. COME FARE? È DECISIVO IL FATTORE TEMPO: SERVE FAR PARTIRE LA NUOVA COMPAGNIA, “ITA”, NEI TEMPI PREVISTI, CIOÈ IL 15 OTTOBRE. LA VECCHIA ALITALIA NON HA PIÙ RISORSE, MA SMETTENDO DI OPERARE NON SARÀ PIÙ ATTIVA, QUINDI DA BRUXELLES NON AVRANNO PIÙ RAGIONI PER IMPORRE LA RESTITUZIONE DEL PRESTITO…