DRAGHI ALLA CANNA DEL GAS – LA COMMISSIONE EUROPEA STRONCA IL TETTO SUI PREZZI DEL METANO, CHIESTO CON INSISTENZA DA “MARIOPIO”. A GELARE IL PREMIER È STATO IL VICEPRESIDENTE DELL’ESECUTIVO UE, TIMMERMANS: “SE SAREMO IN CONDIZZIONI DIFFICILISSIME ALLORA IL ‘PRICE CAP’ CI POTRÀ AIUTARE, MA ADESSO NON È NECESSARIO…”

Da “Libero quotidiano”

timmermans

Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans gela l'Italia: «Un tetto sui prezzi del gas non è necessario adesso, la mia opinione è che dipende dalle condizioni: se saremo in condizioni difficilissime allora il "price cap" ci potrà aiutare ma adesso non è necessario. Abbiamo questo strumento ma oggi non c'è la necessità».

MARIO DRAGHI URSULA VON DER LEYEN

Il tetto al prezzo del gas è uno degli obiettivi che Mario Draghi chiede con più insistenza in Eropa in queste settimane. L'ultimo Consiglio europeo si era chiuso con l'accordo degli Stati membri sulla decisione di fare uno studio sul tema. «Il problema è soprattutto sul prezzo dell'elettricità perché il prezzo del gas è condizionato dal mercato e non possiamo con misure decidere di cambiare i prezzi del gas».

TIMMERMANS HA UN CETRIOLONE PER VOI mario draghi charles michel ursula von der leyen DRAGHI PUTIN GAS