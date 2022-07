12 lug 2022 18:21

DRAGHI, GUARDA E IMPARA DA SÁNCHEZ! – PER AIUTARE LE FAMIGLIE A SOSTENERE IL PESO DELLA MAXI INFLAZIONE IN SPAGNA IL GOVERNO DI PEDRO SÁNCHEZ HA DECISO DI TASSARE I PROFITTI EXTRA DELLE SOCIETA’ ENERGETICHE E FINANZIARIE E PUNTA COSI' A INCASSARE 7 MILIARDI DI EURO IN DUE ANNI – E POI TRENI GRATIS PER I PENDOLARI FINO ALLA FINE DELL'ANNO E UN BONUS MENSILE DI 100 EURO PER GLI STUDENTI