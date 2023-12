DRAGONE AZZOPPATO - L'ECONOMIA CINESE STENTA A RIPARTIRE DOPO LO STOP PER LA POLITICA ZERO-COVID IMPOSTA DA XI JINPING - I FUNZIONARI DI PECHINO PREVEDEVANO UNA CRESCITA DEL PIL DEL 5-6% NEL 2023, MA CON GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ANCORA FERMI A CAUSA DELLA CRISI DEL SETTORE IMMOBILIARE, LE ESPORTAZIONI IN CALO E LA SPESA PUBBLICA LIMITATA, HANNO DOVUTO RIVEDERE AL RIBASSO LE STIME - LA SPERANZA E' CHE L'ANNO PROSSIMO…

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Quest'anno doveva essere un anno di svolta per la Cina, un momento in cui l'economia si sarebbe avviata verso la ripresa. Invece si è rivelato il contrario -scrive il WSJ.

È difficile ricordarlo ora, ma all'inizio del 2023 le prospettive del Paese non potevano essere più rosee, in parte a causa del terribile prezzo umano che i leader avevano deciso di pagare per tornare alla crescita, strappando il cerotto della politica zero-Covid alla fine del 2022.

La risposta comune - che era dovuta ai danni al benessere delle famiglie causati dalle misure draconiane di blocco della pandemia - non coglieva il nocciolo della questione.

Sei mesi dopo, tutti si affannavano a capire perché le loro previsioni siano andate male.

Ben prima della pandemia, la bolla immobiliare di Pechino, i trucchi fiscali del governo e i ritardi nelle revisioni del mercato avevano preannunciato la stagnazione. Le condizioni dell'era di Covid non hanno causato questa crisi strutturale, ma hanno piuttosto mascherato la sua inevitabilità. Alla vigilia del 2023, Pechino segnalava un'espansione del PIL di appena il 3%, anche se è facile sostenere che la crescita nel 2022 fosse in realtà negativa.

Nonostante l'evidenza, i funzionari cinesi hanno previsto un obiettivo del 5%-6% per il 2023.

Una volta fissato l'obiettivo, i funzionari si sono messi al lavoro per assicurarne la realizzazione. Ma con gli investimenti delle imprese ancora fermi o negativi a causa della caduta del settore immobiliare, le esportazioni nette in calo e la spesa pubblica limitata dalla contrazione delle entrate fiscali e tributarie, l'intero onere di realizzare la crescita prevista dalla Cina è ricaduto sui consumi delle famiglie.

In primavera era ormai evidente che per ottenere consumi sufficienti a guidare una crescita del PIL del 5% sarebbe stato necessario uno stimolo da parte del governo. Tuttavia, sebbene il sostegno alle imprese statali e alle banche fosse perenne, le voci di un'avversione dei leader per il sostegno alle famiglie come "assistenzialismo" si sono diffuse, e lo stimolo fiscale non è mai avvenuto.

Modificare i fatti

Ciò ha lasciato ai funzionari una sola opzione per raggiungere i loro obiettivi: hanno modificato le precedenti statistiche sui consumi per ottenere una crescita superiore al 5% nel 2023. Sebbene questo risultato sia fondamentalmente incoerente con le evidenze di quest'anno, il FMI ha accettato i calcoli di Pechino e ha aggiornato le proprie proiezioni sulla Cina del 2023, al di fuori del ciclo, il 7 novembre.

Un conteggio indipendente della crescita del 2023 potrebbe accettare i dati ufficiali di Pechino, che indicano una crescita dei consumi del 5% a partire dal terzo trimestre, ma le altre componenti del PIL rimangono piatte o negative: spesa pubblica, esportazioni nette e investimenti delle imprese. Nel complesso, a seconda di quanto si ipotizzi che gli investimenti immobiliari siano stati negativi nel 2023, il PIL cinese del 2023 è probabilmente cresciuto dallo 0 al 2,5%.

Questa stima di crescita più lenta è molto lontana dalle cifre ufficiali approvate da Pechino e dal FMI, ma è molto più facile da riconciliare con l'evidenza aneddotica di quest'anno:

I comuni tagliano il servizio di autobus e l'illuminazione stradale

Alterazione inspiegabile delle statistiche per gonfiare la crescita apparente

Soppressione di serie di dati che raccontano una storia desolante

Investimenti diretti esteri negativi per la prima volta nella storia moderna

Deflazione dei prezzi

Espansione d'emergenza del deficit fiscale nonostante la solida crescita dichiarata

Ulteriore rilevamento di costruttori privati

Raccolta netta di rimborsi del debito da parte dei Paesi della Belt and Road Initiative piuttosto che nuova assistenza ufficiale allo sviluppo

Sforzi persistenti per fissare il valore del renminbi più forte rispetto al dollaro per tutto l'anno

Tra i principali mercati azionari con le peggiori performance dell'anno

Forti deflussi di capitale dichiarati e non dichiarati

I tassi di matrimonio e di natalità più bassi mai registrati

Queste sono solo alcune indicazioni ribassiste ampiamente conosciute. I funzionari cancellano regolarmente le prove di stress economico e i cittadini possono essere puniti se sono negativi.

Pessimismo privato

In privato, tuttavia, gli economisti cinesi sono stati più franchi quest'anno. Uno di loro mi ha detto che, essendosi già ridotta da oltre il 70% delle dimensioni dell'economia statunitense al 67%, le scelte politiche sbagliate stavano bloccando un'inevitabile discesa al 40%. Un altro ha detto che è un miracolo che la flessione del settore immobiliare non sia ancora sfociata in una vera e propria crisi finanziaria. Un altro ancora ha affermato che l'abbandono della crescita economica potrebbe portare all'instabilità sociale e politica.

Nonostante queste evidenze, i funzionari cinesi hanno anteposto gli obiettivi politici alla credibilità economica, trovando il modo di affermare che la crescita era in atto, ad esempio sostenendo che l'attività dei servizi, difficile da misurare, era improvvisamente esplosa, un'affermazione che non poteva essere confutata data la scarsità di dati di qualità sul settore dei servizi. Le autorità hanno insistito sul fatto che il sistema funzionava bene e che la crescita del PIL sarebbe stata superiore al 5%, ignorando le domande sul perché le imprese straniere se ne stavano andando, le imprese private nazionali si rifiutavano di investire o di fare nuove assunzioni e i consumatori si comportavano con tanta cautela.

Pechino ha spesso sostenuto che la debolezza delle condizioni globali spiegava le difficoltà della Cina, ma la performance degli Stati Uniti è stata lo specchio opposto di quella cinese quest'anno. Dopo aver già aumentato i tassi di interesse al 4,5% da quasi zero un anno prima, nel 2023 la Fed ha alzato i tassi altre quattro volte fino al 5,5%. Si pensava che questo avrebbe portato alla recessione, ma nel terzo trimestre il PIL reale degli Stati Uniti era in linea con la crescita (esagerata) del 4,9% della Cina, l'inflazione si stava stabilizzando, i livelli di occupazione erano eccellenti e le imprese straniere (comprese quelle cinesi, dove consentito) si stavano dirigendo verso gli Stati Uniti per usufruire di sussidi e agevolazioni fiscali.

Che differenza fa un anno. A gennaio si scommetteva che la crescita della Cina sarebbe stata cinque volte quella degli Stati Uniti; invece, tolte le stranezze statistiche dei numeri cinesi, la crescita degli Stati Uniti sta superando quella della Cina. Data la debolezza del renminbi, questo quadro è ancora più forte in termini di dollari.

Gli imprenditori sanno da tempo che fare affari in Cina significava tollerare il rischio. Il rischio politico, il rischio di furto di proprietà intellettuale, il rischio di concorrenza sul mercato, il rischio di reputazione, il rischio di cambio e innumerevoli altre preoccupazioni. Ma una cosa che non richiedeva l'attenzione del CEO era il rischio macroeconomico: La Cina era un problema, ma poiché rappresentava una frazione enorme della crescita globale, era tollerabile.

Questo è stato l'anno in cui le cose sono cambiate e il rischio macroeconomico è diventato altrettanto preoccupante in Cina che in altre economie. Nel 2022, Covid poteva essere incolpato di tutto; nel 2023, i leader politici e commerciali riconobbero che l'era del goldilocks cinese era finita. Ora Pechino avrebbe le stesse probabilità di risolvere i problemi irrisolti del reddito medio di chiunque altro.

Cosa succederà?

Ne derivano tre implicazioni per il 2024.

In primo luogo, dopo la grave correzione immobiliare del 2021-23, ci stiamo avvicinando al fondo e l'anno prossimo l'edilizia potrebbe contribuire alla crescita invece di sottrarla. Ma pochi altri fattori ciclici sono destinati ad aumentare, e rimangono vincoli strutturali a lungo termine su consumi, spesa pubblica ed esportazioni nette.

I rischi di crisi e le passività sono stati solo allontanati nel 2023, non risolti, e continueranno ad alimentare l'ansia nel 2024. Rispetto all'anemico PIL effettivo di quest'anno, la Cina potrebbe registrare un modesto miglioramento ciclico nel 2024, ma non si avvicina all'aspirazione del 5%.

In secondo luogo, il 2024 è l'anno in cui le implicazioni globali del rallentamento della Cina si faranno sentire. Le economie avanzate ridimensioneranno l'importanza dell'accesso al mercato cinese e i Paesi del Sud globale saranno costretti a trovare altri motori di sviluppo. Ciò significa una nuova fase delle condizioni geopolitiche, con il ritiro dell'ipotesi di una Cina in ascesa e di Stati Uniti in declino. Le implicazioni saranno di vasta portata e difficili da prevedere.

Infine, il jolly del 2024 è che la Cina potrebbe tornare al pragmatismo di mercato che l'ha resa protagonista della globalizzazione negli ultimi decenni. Gli esperti di sicurezza e politica dubitano che Xi Jinping abbia un solo osso orientato alla riforma. Forse no, ma se la revisione del mercato è l'unica cosa che può permettere al Partito Comunista di pagare i suoi conti e finanziare le sue aspirazioni, allora nessuno dovrebbe escluderla.

In effetti, nel suo primo mandato, a partire dal 2013, Xi ha cercato di rendere il mercato più centrale, per poi sospendere lo sforzo dopo aver capito quanto sarebbe stato impegnativo. Certo, è difficile immaginare che la Cina inverta oggi la rotta sullo statalismo, ma era altrettanto difficile immaginare che mettesse fine alle politiche zero-Covid l'anno scorso o che vendesse quote delle compagnie petrolifere nazionali agli stranieri 20 anni fa.

La riforma non è l'ipotesi di base per la Cina 2024, ma la Cina ha un passato di sorprese e la riforma è una possibilità più che banale. Ecco perché le aziende intelligenti stanno proteggendo l'opzione di rimanere nel gioco della Cina, anche se i politici americani parlano di disaccoppiamento gratuito e illimitato. Nel 2024, i funzionari occidentali intelligenti daranno la priorità alla razionalità sulla Cina, in modo da poter approfittare degli inciampi economici di Pechino, senza danneggiare inutilmente gli interessi economici e geopolitici delle proprie nazioni.