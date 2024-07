IL DRAGONE PADRONE DEL MONDO (TE LA DO’ IO LA GLOBALIZZAZIONE…) - OCCIDENTE IN ALLARME: LE FABBRICHE CINESI PRODUCONO QUASI UN TERZO DEI PRODOTTI MANIFATTURIERI DEL MONDO, DANNEGGIANDO LA CRESCITA ECONOMICA DELLE ALTRE ECONOMIE, COSTRETTE A CHIUDERE IMPIANTI E CANTIERI – L’IMPENNATA RECORD DI ESPORTAZIONI CINESI NEL MONDO (AUMENTATE DELL'8,6%, RAGGIUNGENDO I 308 MILIARDI DI DOLLARI), HA PORTATO I GOVERNI DI STATI UNITI, UNIONE EUROPEA, BRASILE, INDIA, TURCHIA E ALTRI PAESI AD AUMENTARE LE TARIFFE O AD IMPORRE NUOVI DAZI SUI MANUFATTI ‘’MADE IN CHINA”…

Estratti dell’articolo del “New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

XI JINPING

Le fabbriche cinesi hanno dato il via a un'ondata di esportazioni, suscitando preoccupazioni in tutto il mondo per gli effetti sulle economie di altri paesi. Scrive il NYT.

Le esportazioni cinesi, già formidabili, sono aumentate a giugno mentre le importazioni si sono ridotte, con le aziende e le famiglie cinesi che sono diventate più caute nello spendere denaro. Il risultato è stato un avanzo commerciale mensile record di poco più di 99 miliardi di dollari, come ha riferito venerdì l'amministrazione doganale cinese.

[…]

XI JINPING - ECONOMIA CINESE - THE ECONOMIST

Per il governo cinese, l'avanzo commerciale sempre più ampio è una buona notizia. I consumatori dei mercati lontani acquistano molti dei beni che le famiglie cinesi non vogliono più. Ciò contribuisce a mantenere aperte le fabbriche in Cina e fornisce la domanda per un numero ancora maggiore di fabbriche in costruzione nell'ambito della strategia nazionale di espansione della produzione industriale.

Ma l'impennata del surplus commerciale cinese ha messo in allarme molte capitali straniere. I funzionari di tutto il mondo temono che le esportazioni dalla Cina sostituiscano la loro produzione industriale, costringendo le fabbriche a chiudere e danneggiando la crescita economica. Nelle ultime settimane, i governi di Stati Uniti, Unione Europea, Brasile, India, Turchia e altri Paesi hanno aumentato le tariffe o imposto nuovi dazi sui manufatti provenienti dalla Cina.

BILANCIA COMMERCIALE CINESE

Il mese scorso il surplus commerciale della Cina ha superato il record stabilito nel luglio 2022, quando le fabbriche e i porti del Paese stavano correndo per mettersi al passo con la domanda globale dopo che un rigido blocco della Covid-19 a Shanghai aveva paralizzato la produzione in gran parte della Cina centrale.

Milioni di persone in Cina sono alla ricerca di modi per risparmiare in risposta alla crisi del settore immobiliare. Gli appartamenti e altri tipi di abitazioni rappresentano tra il 60 e l'80% dei risparmi delle famiglie in Cina, una percentuale insolitamente elevata rispetto agli standard internazionali. Ecco perché la crisi immobiliare iniziata tre anni fa, che ha già portato decine di costruttori a non pagare i debiti, ha avuto un effetto particolarmente pronunciato sui consumi.

fabbrica Cinese

A giugno il valore delle importazioni è sceso del 2,3% rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa 209 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono aumentate dell'8,6%, raggiungendo i 308 miliardi di dollari, generando un surplus da record.

[…]

Le fabbriche cinesi producono già quasi un terzo dei prodotti manifatturieri del mondo. Xi Jinping, il massimo leader del Paese, ha fissato l'obiettivo nazionale di promuovere "nuove forze produttive di qualità", ponendo l'accento sulla costruzione di un numero ancora maggiore di fabbriche con molti robot e altre automazioni.

La leadership del Partito Comunista Cinese si riunirà oggi a Pechino per una quattro giorni di revisione strategica della politica economica e dell'ideologia, che di solito si svolge ogni cinque anni. Oggi sono attese anche le ultime statistiche sulla crescita economica della Cina, con gli economisti che prevedono un rallentamento nel secondo trimestre.

XI JINPING - ECONOMIA CINESE

L'enfasi sull'espansione industriale per compensare la crisi immobiliare cinese è evidente nei dati ufficiali: I nuovi prestiti bancari netti ai mutuatari industriali hanno raggiunto i 614 miliardi di dollari nei 12 mesi fino a marzo. Si tratta di una cifra sei volte superiore ai prestiti annuali concessi a questi mutuatari prima della pandemia, che ha quasi esattamente sostituito i prestiti precedentemente destinati al settore immobiliare.

