IL DRAGONE SI PAPPA LA TRANSIZIONE ELETTRICA – LA CINESE BYD STA PER SUPERARE TESLA PER NUMERO DI AUTO ELETTRICHE VENDUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO – A MUSK NON È BASTATO TAGLIARE DEL 25% I PEZZI DEI LISTINI PER MANTENERE IL PRIMATO MONDIALE – DALLA SUA, BYD HA LE BATTERIE PRODOTTE “IN CASA” A BASSO PREZZO E UN ENORME MERCATO NAZIONALE (MENTRE NEGLI USA E IN EUROPA LE VENDITE RALLENTANO) –ANCHE XIAOMI, IL COLOSSO DEGLI SMARTPHONE, NEL 2025 LANCERA’ IL SUO PRIMO MODELLO DI VEICOLO CON LA SPINA…