DRIN DRIN, C’È UNA CHIAMATA PER VODAFONE – ILIAD CI RIPROVA E FA UNA NUOVA OFFERTA PER RILEVARE LE ATTIVITÀ ITALIANE DEL COLOSSO BRITANNICO: QUESTA VOLTA NON SI TRATTA DI UNA PROPOSTA DI ACQUISTO, MA UNA JOINT VENTURE. L’IDEA DEL GRUPPO FRANCESE, DI PROPRIETÀ DI XAVIER NIEL, È UNIRE LE ATTIVITÀ ITALIANE DELLE DUE SOCIETÀ. VODAFONE, VALUTATA 10 MILIARDI, OTTERREBBE IL 50% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA NEWCO, INSIEME A…

Estratto dell'articolo di Andrea Biondi per www.ilsole24ore.com

iliad vodafone 1

Iliad ritenta la strada Vodafone Italia. Questa volta non con un acquisto ma con una joint venture. A dare la comunicazione lo stesso gruppo francese di telecomunicazioni che ha reso noto la sua proposta al gruppo Vodafone per unire le attività italiane delle due rispettive branch. Nell’ambito dell’operazione Vodafone Italia è valutata 10,45 miliardi di euro e il gruppo guidato dall’ad Margherita Della Valle riceverebbe 8,5 miliardi di euro fra cash e finanziamento soci.

VODAFONE ILIAD - DATI A CONFRONTO

La proposta, si legge nella nota di Iliad, «valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro (Enterprise Value, EV). Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale di NewCo, insieme a un pagamento in contanti pari a 6,5 miliardi di euro e a un finanziamento soci per 2 miliardi di euro finalizzato a garantire un allineamento a lungo termine. L’equity value della partecipazione di Vodafone in NewCo al closing è valutato 1,95 miliardi di euro».

Ai fini della costituzione della NewCo l’Ev di Iliad viene posta a + 4,5 miliardi. Iliad dunque «otterrebbe il 50% del capitale sociale di NewCo, insieme a un pagamento in contanti pari a 500 milioni di euro e ad un finanziamento soci per 2 miliardi di euro».

xavier niel

[…] In questo quadro «iliad avrebbe un diritto di opzione (call option) sulla partecipazione di Vodafone in NewCo con facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario di NewCo ad un prezzo per azione pari all’equity value al closing. Nel caso in cui iliad decidesse di esercitare interamente le opzioni call, ciò genererebbe ulteriori 1,95 miliardi di euro di liquidità per Vodafone. Il finanziamento dell’operazione è supportato da primarie banche internazionali».

[…] Arriva così al dunque il primo colpo di un possibile consolidamento sul mercato italiano dove convivono 5 grandi operatori di rete mobile (Ti, Vodafone Italia, wind Tre, Iliad e Fastweb), oltre a tutta una serie di operatori virtuali (a partire dal più grande: Poste italiane) e a 10 fornitori di broadband fissa.

Margherita Della Valle - Vodafone

Gli occhi del mercato erano puntati Vodafone. Del resto la ceo Margherita Della Valle, sotto pressione per migliorare la redditività, il mese scorso durante la presentazione dei conti aveva indicato che il gruppo britannico stava rivedendo le opzioni per la sua attività in Italia, l’ultimo dei tre mercati europei in difficoltà che secondo lei dovevano essere sistemati.

Nel frattempo, dopo l’offerta da 11,25 miliardi di euro per acquistare Vodafone Italia, respinta, dello scorso anno Xavier Niel, fondatore e proprietario di maggioranza di Iliad, ha acquistato una partecipazione del 2,5% in Vodafone attraverso un veicolo di investimento. La mossa di Vodafone finisce così per anticipare anche un altro possibile scenario, visti i contatti, mai confermati ma di cui Il Sole 24 Ore ha dato conto, fra Swisscom e il gruppo Vodafone per un’operazione in Italia con protagonisti Vodafone e la controllata del gruppo svizzero, Fastweb.

