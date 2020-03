DURA POCHI MINUTI IL SEGNO ''PIÙ'' A PIAZZA AFFARI: LA BORSA DI MILANO CHE AVEVA APERTO LEGGERMENTE POSITIVA GIRA SUBITO IN NEGATIVO, SOPRATTUTTO CON LE BANCHE, CON UNICREDIT CHE HA RINVIATO DIVIDENDO E BUYBACK DEL 2019 - I MERCATI ASIATICI AVEVANO CHIUSO IN CALO CON IL PETROLIO AI MINIMI DEGLI ULTIMI 17 ANNI, FINITO SOTTO LA SOGLIA PSICOLOGICA DEI 20 DOLLARI AL BARILE

BORSA: MILANO APRE A +0,2%

(ANSA) - Piazza Affari apre leggermente positiva. Il Ftse Mib in avvio segna un +0,2% a quota 16.855 punti.

BORSA: MILANO GIRA A -0,23%, BANCHE LE PEGGIORI

(ANSA) - Piazza Affari cambia subito passo e gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,23% a 16.775 punti. Tra i cali maggiori Intesa Sanpaolo (-3,91%), Mediobanca (-a2,75%) e Unicredit (-2,5%). Quest'ultima ha rinviato dividendo e buyback 2019.

BORSA MILANO

BORSA: CORONAVIRUS FRENA ANCORA ASIA, TOKYO -1,57%

(ANSA) - Ancora una seduta in sofferenza sulle Piazze asiatiche con i timori che la pandemia da Coronavirus possa durare mesi. Il petrolio affonda ai minimi degli ultimi 17 anni finendo, seppure brevemente, sotto la soglia dei 20 dollari al barile. Tokyo perde l'1,57%, tiene Hong Kong (-0,69%) mentre Shanghai perde lo 0,89% e Shenzhen l'1,79% con la Banca centrale cinese che ha deciso di tagliare a sorpresa di 20 punti base, al 2,20%, il tasso sui reverse repo a 7 giorni per allentare le pressioni sull'economia.

Tra le altre Seul è piatta mentre rimbalza Sydney (+7%) con nuovi stimoli per l'economia. Il governo ha stanziato 80 miliardi di dollari per salvaguardare i posti di lavoro. I future sull'Europa sono in positivo. Lo stato di salute delle imprese e la fiducia dei consumatori sono i due indicatori attesi dai mercati per percepire la situazione in Italia ma anche nel resto dell'Eurozona.

PETROLIO