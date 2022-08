EGO ENORME, BRACCINO CORTO – IL CATALOGO DI VIP TIRCHI È STERMINATO: MADONNA E' TIRATISSIMA SULLE MANCE - JLO IMPEDI' A BEN AFFLECK DI DARE SOLDI ALLE CAMERIERE MENTRE UNA VOLTA ROD STEWARD TORNO' INDIETRO IN UN LOCALE PER FARSI RIDARE I 2 DOLLARI DI UNA BOTTIGLIA D'ACQUA MAI BEVUTA – MCCARTNEY HA COSTRETTO GLI OSPITI A PAGARSI DA BERE AL PARTY PER LA MOGLIE LINDA E MICK JAGGER È STATO DEFINITO DALL'EX MOGLIE JERRY HALL “UNO SPILORCIO PATOLOGICO”

Estratto dell’articolo di Stefano Mannucci per “il Fatto quotidiano”

madonna 3

[…] se l'istituto previdenziale di Sua Maestà controllasse le entrate del quasi ottuagenario Sir Mick, scoprirebbe un patrimonio netto da 500 milioni di dollari, metà del quale garantito da rendite immobiliari: un castello in Francia e l'isola antillana di Mustique, che il signor Jagger affitta a cifre non inferiori di 30 mila dollari per brevi residenze.

"Un tirchio patologico", l'aveva fulminato l'ex moglie Jerry Hall, sciura disinteressata ai soldi, come dimostra il matrimonio (purtroppo in crisi) con l'attuale marito Rupert Murdoch. Mick si risentì per le accuse di Jerry: "Dice cazzate. Mi preoccupo delle spese per i miei figli e pure per il tenore di vita della Hall, piuttosto dispendioso".

mick jagger jerry hall 4

Perché è brutto essere additati come spilorci. Ne sa qualcosa pure Paul McCartney, in attivo per oltre un miliardo di euro […] Nel 2001, per la festa di compleanno della moglie Linda, niente open bar: costrinse gli invitati a pagarsi le bevande.

[…] guai agli spilorci al ristorante. Chissà se stavolta Madonna, tra i frizzi e i lazzi e i "Bella Ciao" cantati in Sicilia l'altro ieri per festeggiare i suoi 64 anni, ha lasciato qualche banconota sulla tovaglia. La granny doll Ciccone non è nota per la generosità con i camerieri. In America, dove la mancia non dovrebbe essere inferiore al 15 per cento, Madge non supera mai il 10. […] Madonna dovrebbe essere munifica con il personale di sala, visto che in gioventù serviva ai tavoli di Donkin'Donuts. […]

paul mccartney

[…] Jennifer Lopez […] puntualmente impedisce al suo Ben Affleck di lasciare mance adeguate alle ragazze delle trattorie. A Las Vegas litigarono di brutto, a fine cena, davanti a tutti. Peggio ancora, giurano i suoi amici, è Britney Spears. Lascia il piatto vuoto, neanche uno spiccio […] Una notte Rod Stewart, già rincasato, si rimise cappotto e scarpe e tornò nel locale tra grida molto isteriche e poco blues: non gli risultava quella bottiglia d'acqua, rivoleva indietro due dollari. […] Uno che di sicuro ha le tasche cucite è Sting: ha annunciato ai figli che non lascerà loro un centesimo di eredità. […]

