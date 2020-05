25 mag 2020 19:28

ELKANN PRESTA I SOLDI AI CONCESSIONARI DI AUTOMOBILI? - METTETEVI SEDUTI: FCA BANK ABITUALMENTE CONCEDE PRESTITI CON INTERESSI TRA IL 5 E IL 6 PER CENTO - SAPETE CHE VUOL DIRE? CHE CON LA GARANZIA DI STATO, “FIAT CHRYSLER” REALIZZA UNA GIGANTESCA OPERAZIONE DI FINANZA CON MARGINI VICINI AL 4 PER CENTO – I CREDITI COPERTI DAL PARACADUTE PUBBLICO SARANNO INCASSATI ALL'1-2 PER CENTO E IMMEDIATAMENTE GIRATI AI VENDITORI DI AUTO TRIPLICANDO I TASSI ... MOLTO MARGINE, COI SOLDI DEI CONTRIBUENTI A FARE DA SCUDO