SONO TASSI AMARI! – A PROSCIUGARE LE TASCHE DEGLI ITALIANI, COME SE NON BASTASSERO L’INFLAZIONE GALOPPANTE E LE BOLLETTE SALATISSIME, SI È AGGIUNTA LA CRESCITA DEL TASSO DEI MUTUI CHE AUMENTA E TOCCA IN MEDIA QUOTA 2,73% - NEL NOSTRO PAESE L’80% DEI MUTUI SONO STATI SOTTOSCRITTI A TASSO FISSO E NON SUBIRANNO RINCARI MA PER L’ALTRO 20% CHE HA SCELTO IL TASSO VARIABILE SARANNO DOLORI…