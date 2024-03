ELON, MA CHI TE L'HA FATTO FARE? DA TWITTER SOLO GUAI PER MUSK – QUATTRO EX ALTI DIRIGENTI DEL SOCIAL NETWORK HANNO FATTO CAUSA AL PATRON DI TESLA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE – IN TUTTO, MUSK DEVE LORO 128 MILIONI DI DOLLARI: A MUOVERSI SONO STATI L’EX AD, PARAG AGRAWAL, L’EX DIRETTORE FINANZIARIO, NED SEGAL, VIJAYA GADDE E SEAN EDGETT, EX RESPONSABILE LEGALE ED EX CONSIGLIERE GENERALE – “QUESTA È LA SUA STRATEGIA: TRATTENERE I SOLDI CHE DEVE AGLI ALTRI E…”

MEME SU ELON MUSK E TWITTER

(ANSA) - Quattro ex alti dirigenti di Twitter hanno fatto causa a Elon Musk in California, affermando che il patron della piattaforma denominata ora X deve loro una liquidazione complessiva di oltre 128 milioni di dollari.

Si tratta di Parag Agrawal, ex amministratore delegato, Ned Segal, ex direttore finanziario, Vijaya Gadde, ex responsabile legale; e Sean Edgett, ex consigliere generale. I dirigenti, che hanno guidato l'azienda durante un lungo e talvolta ostile processo di acquisizione in cui hanno fatto causa al miliardario perche' portasse a termine l'operazione dopo che aveva cambiato idea, affermano che Musk li ha licenziati per colpa grave e dolo, cosa che negano.

parag agrawal

All'epoca il nuovo patron di Twitter sostenne di averli licenziati per giusta causa e che non doveva pagare la liquidazione. "Questa e' la strategia di Musk: trattenere i soldi che deve ad altre persone e costringerli a fargli causa", sostengono i ricorrenti. "Anche in caso di sconfitta, Musk può imporre ritardi, seccature e spese ad altri che non possono permetterselo", aggiungono.

X MUSK - MEME SUL NUOVO NOME DI TWITTER BY EMILIANO CARLI meme sulla morte di twitter 6 MEME SULLA SPUNTA BLU A PAGAMENTO SU TWITTER ELON MUSK TWITTER sede twitter meme sulla morte di twitter 3 scazzo tra musk e parag agrawal