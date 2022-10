ELON MUSK GUARDA TWITTER E VEDE TIKTOK (JE PIACEREBBE) – IL FONDATORE DI TESLA SI È COMPRATO IL SOCIAL DELL’UCCELLINO CONTROVOGLIA, MA ORMAI NON POTEVA PIÙ TIRARSI INDIETRO: ORA CHE CI FARÀ? L’OBIETTIVO È “ACCELERARE LA CREAZIONE DI X, L’APP PER TUTTO”. CHE VUOL DIRE CREARE UN ECOSISTEMA CHIUSO, IN STILE WECHAT, L’APP CHE I CINESI USANO PER TUTTO: ACQUISTI, BIGLIETTI, TAXI, SOCIAL, PAGAMENTI – L’OBIETTIVO È QUINTUPLICARE IL FATTURATO IN 6 ANNI E RADDOPPIARE GLI UTENTI. MA DOVRÀ FARE I CONTI CON TIKTOK, CHE ORMAI SI STA PAPPANDO TUTTI GLI ALTRI SOCIAL

Non c'è solo la voglia di protagonismo politico e l'amore dichiarato per la libertà di espressione dietro l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo.

Aveva già un peso notevole con i suoi 80 milioni di follower e da aprile era l'azionista di maggioranza del social. Per compiere il passo successivo doveva avere una visione di business.

Il giorno dopo aver validato l'acquisto di Twitter all'offerta iniziale di 54,20 dollari per azione (44 miliardi di dollari), dopo un feuilleton durato sei mesi e un conflitto nei tribunali, Musk ha rivelato in modo sibillino le sue intenzioni con un tweet il 5 ottobre: «Buying Twitter is an accelerant to create X, the everything app», comprare Twitter è un modo di accelerare la creazione di X, l'app per tutto.

E ha precisato nel tweet successivo: «Potrebbe ridurre i tempi da cinque a tre anni». Di quale progetto parla ? Ieri e oggi X.com era all'origine una startup di servizi bancari: fondata da Musk nel 1999, era nata per proporre crediti, assicurazioni e pagamenti a distanza. Dopo un anno si è fusa con la società Confinity di Peter Thiel per creare PayPal, che i due fondatori hanno rivenduto nel 2002 a eBay per 1,3 miliardi di dollari.

Al meeting annuale degli azionisti Tesla in agosto Musk ha ricordato : «Oggi ho una visione più grande di quello che pensavo per la X corporation all'epoca». E nell'incontro con gli impiegati di Twitter in giugno, come riporta Business Insider, aveva precisato il modello a cui guarda : WeChat. «È geniale, così utile nella vita di ogni giorno, ma non ha equivalenti fuori dalla Cina - ha detto Musk -. C'è una vera opportunità da cogliere ».

La misteriosa X, la super app di Musk, assomiglierà all'instant-messaging WeChat che 1,2 miliardi di cinesi usano quotidianamente per ordinare il pranzo, prenotare un taxi, pagare le fatture, comperare biglietti e fare shopping? In che modo si vuole trasformare Twitter? In un documento finanziario destinato agli azionisti, rivelato dal New York Times l'8 luglio, appare la visione di Musk del social secondo un modello di business diverso: non più basato per oltre il 90 per cento sulla pubblicità, ma incentrato sui servizi.

Gli obiettivi? Portare il fatturato annuale di Twitter dai 5 miliardi dello scorso anno a 26,4 miliardi nel 2028. Lanciare dal 2023 servizi di biglietteria e acquisti, che dovrebbero fruttare già nel primo anno 15 milioni di dollari. Raddoppiare gii utenti entro il 2025 (con 69 milioni di abbonamenti premium Twitter Blue) per arrivare a 931 milioni di iscritti nel 2028. Un piano molto ambizioso che dovrà però fare i conti non con WeChat, assente da noi, ma con TikTok, l'altra app cinese che in America e in Europa ha conquistato la GenerazioneZ.

TikTok conta nel mondo quasi un miliardo e mezzo di utenti. È stata l'app più scaricata del 2021 e ha un tasso di crescita ineguagliato. Twitter e TikTok hanno poco in comune, appartengono a due generazioni diverse, l'una nata sui brevi testi, l'altra cresciuta con short-video. «Twitter ha un'identità forte, rimasta ferma nel tempo, con il 55% di utenti sopra i 45 anni e un profilo sociale elevato - osserva Fabrizio Angelini, ceo di Sensemakers -. TikTok ha mostrato invece un grande dinamismo, prima conquistando i teenager che trascorrono 35 minuti al giorno sul social, poi attirando fasce d'età più alte e personaggi che vengono da altre piattaforme».

Eppure se Musk vorrà realizzare i suoi piani dovrà essere in grado di sfidare TikTok. Perché anche l'app cinese ambisce a diventare «everything», tuttofare. Grazie agli influencer ha fidelizzato i rapporti tra gli utenti e le marche. Da agosto ha lanciato gli Shopping Ads con tre funzioni inserite nei video.

C'è il banner «Shop Now» che può apparire anche sui filmati degli utenti e con un click apre il catalogo dei prodotti di un brand, connettendo l'utente al sito per l'acquisto. Il Live Shopping, collegato agli eventi suggeriti, che l'utente scopre facendo lo scroll sulla sua pagina. O il Video Shopping per i filmati proposti dalle marche.

La raccolta pubblicitaria di TikTok quest' anno ha già superato quella di Twitter e Snapchat insieme, dice un report di Insider Intelligence. «Per l'engagement e il social commerce i driver sono i video, un elemento chiave che manca a Twitter» precisa Angelini. A espandere il business del social cinese contribuirà anche un nuovo progetto: TikTok Music, una piattaforma di streaming per la quale sono in corso trattative con i maggiori label. L'obiettivo di ByteDance, casa madre di TikTok, è di arrivare a un fatturato di 23,58 miliardi di dollari al 2024. Quattro anni prima rispetto ai piani di Musk per Twitter. Ma il big boss di Tesla, SpaceX e Starlink, è noto per prediligere le sfide impossibili.

