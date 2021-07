EOLO VOLA VIA – L’AZIENDA CHE PORTA LA BANDA ULTRA-LARGA SENZA FILI NEI PICCOLI CENTRI DIVENTA SVIZZERA PER 1,2 MILIARDI - IL 75 PER CENTO DELLA SOCIETÀ DI BUSTO ARSIZIO PASSA NELLE MANI DEL PARTNERS GROUP. IL FONDATORE LUCA SPADA RESTERÀ NELL'AZIONARIATO CON UNA QUOTA DI MINORANZA – L’ACCORDO CON TIM PER LE "AREE BIANCHE". IN QUESTE ZONE ISOLATE DEL PAESE, TIM POTRÀ VENDERE CONNESSIONI VELOCI A INTERNET DOPO AVER NOLEGGIATO LA RETE SENZA FILI DI EOLO.

SANDRA RICCIO per la Stampa

Le telecom italiane finiscono di nuovo nel mirino dei fondi esteri. Questa volta il boccone è Eolo, principale operatore leader in Italia nella fornitura di connessione Internet via Fwa e punto di riferimento negli sforzi per portare la rete ai territori rurali e nei piccoli Comuni.

La società, gioiello della tecnologia cresciuta molto negli ultimi anni, adesso passerà in mano svizzera. Partners Group, uno dei principali gestori di investimento globali, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 75% del capitale sociale. Gli elvetici, che in passato hanno comprato Telepass, rileveranno la propria quota nella tlc italiana da Searchlight Capital Partners e da Luca Spada, presidente, Ceo e fondatore di Eolo. Il restante 25% continuerà ad essere detenuto da Luca Spada che sarà presidente e Ceo della nuova realtà.

Secondo voci di mercato, il valore complessivo dell'operazione arriva a 1,5 miliardi di euro. In questo modo la quota ceduta ammonta a circa un miliardo di euro. La novità guarda anche ai piani di sviluppo per il futuro con l'obiettivo di far diventare l'azienda una delle principali piattaforme in Europa di Fwa.

Grazie alla collaborazione di Partners Group, Eolo potrà proseguire nel proprio piano di rafforzamento della propria posizione competitiva che prevede investimenti per 850 milioni di euro entro il 2025 secondo tre direttrici principali. La densificazione e il rafforzamento della propria copertura basata su una banda ad onde millimetriche anche nel Sud Italia, lo sviluppo del bacino wholesales a partire dalla partnership recentemente firmata con Wind Tre e dal Memorandum of Understanding siglato con Tim. L'avvio di una piattaforma per l'offerta di connettività Fwa in Europa. In questo modo l'azienda manterrà focalizzazione e presidio delle competenze operative e tecnologiche per offrire le migliori prestazioni ai propri clienti. Eolo detiene e gestisce una rete di oltre 3.400 ripetitori radio (Base Transceiver Station - Bts), che portano la connessione internet fixed wireless dalla rete agli utenti finali, e 13.000 chilometri di dorsali in fibra ottica, raggiungendo circa l'80% delle famiglie italiane.

Attualmente l'Azienda offre servizi di connessione a oltre 600.000 utenti per il mercato residenziale e delle imprese, la maggior parte dei quali è situata nelle aree a scarsa densità di popolazione. La tecnologia Fwa di Eolo offre velocità e qualità pari o superiori alle reti a banda larga disponibili nelle aree di riferimento, affiancate da soluzioni tecnologiche che permettono di superare le sfide di connettività delle zone rurali, svolgendo così un ruolo di primo piano nel superamento del digital divide in Italia.

Nell'ottica di continuare ad avere un impatto positivo per il Sistema Paese puntando sull'inclusività della digitalizzazione e sul diritto ad una connessione per tutti, Eolo ad aprile 2020 ha modificato il proprio status giuridico in Società Benefit, che stabilisce da statuto obiettivi di sostenibilità concreti e misurabili.