12 ott 2022 11:08

ERRATA CARIGE! – ALT! IL TRIBUNALE UE DEL LUSSEMBURGO ANNULLA LA DECISIONE DELLA BCE CHE HA POSTO BANCA CARIGE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. LO HA RESO NOTO LO STESSO TRIBUNALE, SECONDO CUI LA BANCA CENTRALE EUROPEA SIA INCORSA IN UN “ERRORE DI DIRITTO” NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE GIURIDICA UTILIZZATA PER ADOTTARE LE DECISIONI IMPUGNATE