Da www.leggo.it

Una PlayStation 5 completamente placcata in oro 18 carati. La PS5 di lusso è stata presentata ufficialmente dall'azienda russa Caviar, che si occupa di realizzare oggetti in limited edition accessibili solo ai più ricchi del pianeta. «La veloce, potente e avanzata PlayStation 5 è senza dubbio una delle console più vendute», ha scritto l'azienda russa nel comunicato stampa. «I gioiellieri di Caviar non potevano dunque resistere alla tentazione di realizzarne una lussuosa versione in oro».

Il modello si chiama PS5 Golden Rock, e le sue sembianze sono proprio quelle di una pepita. Ricoperta di oro 18 carati, ha un peso complessivo di 20 chilogrammi e anche i controller non sono da meno. Il costo? Davvero per pochi: si aggira intorno ai 900.000 dollari.

