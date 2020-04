MORIRE DI VIRUS O DI FAME? – LE CONFINDUSTRIE DEL NORD PREMONO PER UNA RIAPERTURA DELLE AZIENDE, COSA CHE SUCCEDERÀ PROBABILMENTE GIÀ DOPO PASQUA – INTANTO BONOMI, PRESIDENTE DI ASSOLOMBARDA E CANDIDATO PER CONFINDUSTRIA, TIRA QUALCHE FRECCIATONA A CONTE: “C’È MANCANZA DI VISIONE. LA VIA DEL GOVERNO È FAVORIRE L’INDEBITAMENTO DELLE IMPRESE. E UNA QUESTIONE DI METODO, DEL PROVVEDIMENTO DI DOMENICA NON C'È ANCORA UN TESTO. NON SI PUÒ TENERE UN PAESE NELL’INCERTEZZA…”