FATE GLI SCONGIURI: IL PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE OLANDESE DICE DI “STARE TRANQUILLI” – KLAAS KNOT È INTERVENUTO A “YOUNG FACTOR”, L’EVENTO ORGANIZZATO DALL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI E HA PROVATO A RASSICURARE GLI ITALIANI DOPO L’ANNUNCIO DELLO SCUDO ANTI-SPREAD DELLA BCE: “ABBIAMO DECISO DI ATTIVARE LA FLESSIBILITÀ E DI LAVORARE A NUOVI STRUMENTI ANTI-FRAMMENTAZIONE. NEL CASO IN CUI IL REINVESTIMENTO NON BASTASSE STATE TRANQUILLI, SIAMO PRONTI…

(ANSA) - "Oggi abbiamo deciso di attivare la flessibilità nell'attività di reinvestimento e abbiamo chiesto ai nostri comitati di lavora in maniera accelerata sul concepimento di nuovo strumenti per contrastare la frammentazione nel caso in cui il reinvestimento non bastasse.

Per cui nel caso in cui il reinvestimento non bastasse state tranquilli, siamo pronti". Lo ha detto Klaas KNOT, componente del consiglio direttivo della Bce e presidente della Nederlandsche Bank, intervenendo a Young Factor..

"Se ci fossero minacce serie alla trasmissione della politica monetaria noi saremo pronti a reagire e la prima linea di difesa è usare la flessibilità quindi il reinvestimento nel programma di acquisti e se anche questo non bastasse ricorreremo ad un altro strumento per affrontare la frammentazione dell'Eurozona", ha detto KNOT, interpellato in merito alle decisioni odierne della Bce.

"Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato seguito a una decisione già presa in precedenza, a dicembre dello scorso anno abbiamo deciso di normalizzare la politica monetaria e avevamo già riconosciuto che ci sarebbe stata una trasmissione eterogena, che significa che c'è una politica monetaria ma il modo in cui viene messa a terra nei diversi paesi della Ue è diversa, non c'è omogeneità".

