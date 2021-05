FERROVIE A CINQUE STELLE - I SENATORI DEL MOVIMENTO IN COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI SI SCHIERANO PER LA RICONFERMA DI GIANFRANCO BATTISTI ALLA GUIDA DI FS: “RISULTATI NOTEVOLI NEL TRIENNIO, È AUSPICABILE CONTINUITÀ” - MA NON HANNO CAPITO CHE SU QUELLA POLTRONA, CHE SARÀ CRUCIALE IN OTTICA RECOVERY (SI BECCHERÀ MOLTI FONDI) MARIO DRAGHI AVRÀ LA PRIMA E L’ULTIMA PAROLA. E DECIDERÀ ENTRO GIUGNO – IL DAGOREPORT SULLE NOMINE

FS: M5S, RISULTATI NOTEVOLI NEL TRIENNIO, AUSPICABILE CONTINUITA' NELLA GUIDA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mag - "Nonostante tutti i problemi legati alla situazione economica, nel 2020 FS si e' confermata primo gruppo industriale per investimenti tecnici con una somma di 9 miliardi, del 5% piu' alta rispetto all'anno prima. Inoltre, nonostante le difficolta' legate al Covid-19, i ricavi sono stati pari a 10,8 miliardi: un dato da non sottovalutare, nell'anno del lockdown e delle limitazioni".

Cosi' i senatori M5S in commissione Lavori Pubblici e Trasporti. "In piu' - aggiungono in una nota - c'e' da sottolineare il grande lavoro fatto in termini di sviluppo sostenibile e riconversione green dell'intera attivita' dell'azienda. In generale, questo triennio ha affermato FS come gruppo decisivo nel contributo allo sviluppo del sistema paese.

E lo diverra' ancora di piu' nel futuro prossimo, con l'Italia impegnata in investimenti infrastrutturali e trasportistici senza precedenti. Per tale motivo, sarebbe bene dare continuita' all'attuale corso del gruppo FS. Cambiarne la guida, potrebbe rappresentare un rimescolamento di carte pericoloso, visti i notevoli risultati raggiunti. Come M5S riteniamo auspicabile pertanto una continuita' sulla base degli obiettivi di rilancio fissati in questo triennio".

