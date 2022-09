8 set 2022 09:52

UNA FIAMMELLA IN FONDO AL TUNNEL – IL PREZZO DEL GAS HA APERTO IN CALO ALLA BORSA DI AMSTERDAM, SCENDENDO SOTTO LA SOGLIA DEI 200 EURO AL MEGAWATTORA – A FAR ABBASSARE LE QUOTAZIONI, COME ERA GIA' SUCCESSO IERI, È L'ATTESO MECCANISMO DI PRICE CAP CHE LA UE STA METTENDO A PUNTO…