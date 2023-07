FIGLI E FIGLIASTRI - IN FININVEST, SECONDO LO STATUTO, COMANDA CHI HA IL 51%: NESSUN FIGLIO DA SOLO PUÒ DECIDERE, MA L’ACCORDO DI MARINA E PIER SILVIO VINCE SIA SULL’ASSEMBLEA ORDINARIA, CHE SU QUELLA STRAORDINARIA (INSIEME HANNO IL 52%) - SENZA IL VIA LIBERA DI ALMENO UNO DEI DUE, BARBARA, ELEONORA E LUIGI NON POSSONO DECIDERE NULLA, NEMMENO CHE DIVIDENDO DISTRIBUIRSI - “REPUBBLICA”: “NON ESSENDOCI IN FININVEST UN MECCANISMO DI PRELAZIONE, DOVRANNO ESSERE SCRITTE PURE LE REGOLE SU COME LIQUIDARSI. NEPPURE IL VALORE DELLE AZIENDE QUOTATE È UNA CERTEZZA…”

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Marina e Pier Silvio Berlusconi consolidano il controllo del 53% di Fininvest e nei corridoi di Mediaset tutti tirano un sospiro di sollievo. […] Chi li conosce dice che si spalleggiano a vicenda. […] Ai primi due eredi va il 26,5% ciascuno della cassaforte, agli altri tre l’11% in meno o il 15,5% a testa. Ma c’è di più, perché Barbara, Eleonora e Luigi devono sottostare allo statuto di Fininvest, che ha una forma giuridica antica, fatta a misura di un’azienda che era padronale, e che quindi non prevede che le minoranze abbiano voce in capitolo.

Lo statuto scarno (solo 8 pagine), redatto dal fidato notaio Arrigo Roveda, prevede che la società abbia una durata fino al 2100, abbia un consiglio composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, e che le decisioni vadano prese a maggioranza. In Fininvest comanda chi ha il 51%, certo nessun figlio da solo può decidere, ma l’accordo di Marina e Pier Silvio vince sia sull’assemblea ordinaria, che su quella straordinaria. Senza il via libera di almeno uno dei due, Barbara, Eleonora e Luigi non possono decidere nulla, nemmeno che dividendo distribuirsi.

Le regole sono chiare, ma non è detto che tutti siano felici di rispettarle. Una materia che sarà a lungo discussa dagli avvocati nei prossimi mesi. Il testamento è stato aperto, ma gli eredi non l’hanno ancora accettato, e se l’operatività delle aziende e dei loro 20 mila dipendenti è assicurata, la mappatura del patrimonio deve passare al setaccio dei periti e dei creditori. Dovrà essere trovato un accordo per spartirsi i beni indivisibili, come le ville, le barche, i quadri, tenendo sempre conto che a Marina e a Pier Silvio spetta comunque di più. Formalmente i Berlusconi ostentano una grande unità familiare e d’intenti. […] Ma al momento di dividere il bottino l’amore potrebbe vacillare.

[…] Senza considerare che non essendoci in Fininvest un meccanismo di prelazione, dovranno essere scritte pure le regole su come liquidarsi. Neppure il valore delle aziende quotate è una certezza: la partecipazione di controllo di Mondadori e Mfe, probabilmente vale di più dei prezzi di Borsa, viceversa cedere parte delle quote di Mediolanum in blocco potrebbe comportare un prezzo di realizzo inferiore.

