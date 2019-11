20 nov 2019 17:49

FIGLI DI TROLLEY – C’È GIUSTIZIA IN QUESTO MONDO: IN SPAGNA RYANAIR HA DOVUTO RIMBORSARE UNA CLIENTE A CUI AVEVA FATTO PAGARE UN SUPPLEMENTO PER PORTARSI LA VALIGIA A BORDO - DA UN ANNO PER PORTARE UN TROLLEY COME BAGAGLIO A MANO BISOGNA PAGARE LA “PRIORITY”, CHE PERÒ SECONDO I GIUDICI SPAGNOLI È ILLEGITTIMA. IL RICATTO DELLE LOW COST FINIRÀ?