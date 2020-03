FINANZA IN ERBA – IL PRIMO FONDO DEL SETTORE DELLA CANNABIS TERAPEUTICA VUOLE QUOTARSI A PIAZZA AFFARI! IL “MEDICAL CANNABIS AND WELLNESS UCITS” HA PRESENTATO LA RICHIESTA ANCHE IN INGHILTERRA E GERMANIA E HA GIÀ ESORDITO IN ENTRAMBE LE PIAZZE, MENTRE ATTENDE ANCORA IL VIA LIBERA DA MILANO – OLTREOCEANO LA BOLLA STA SCOPPIANDO: NELL’ULTIMO ANNO CI SONO STATE MOLTI INVESTIMENTI ANDATI “IN FUMO”

La cannabis terapeutica è pronta a sbarcare a Piazza Affari. Già presente da gennaio sul mercato di Londra e Francoforte, il primo fondo del settore a quotarsi in Europa, il Medical Cannabis and Wellness Ucits Etf (Cbdx la sigla) è in attesa del via libera di Borsa italiana per essere negoziato anche nel nostro Paese.

La richiesta è stata presentata in contemporanea con quelle per l' Inghilterra e la Germania, dove l' Etf ha esordito nel listino rispettivamente il 22 ed il 14 gennaio. Promosso dalla canadese Purpose Investments, società canadese di risparmio gestito, pioniera nel mondo della finanza in "erba", il fondo di investimento è il primo Etf dedicato alla cannabis in Europa ed è composto da un sottostante di tutte società quotate legate alla filiera: dai produttori e fornitori di cannabis terapeutica, ai fornitori di attrezzature idroponiche, aziende di prodotti di consumo a base di cannabis terapeutica, aziende attive nell' affitto di strutture per i coltivatori e aziende che investono in particolare in cannabis terapeutica.

«Speriamo che l' Etf possa essere quotato a breve anche su Borsa Italiana ma al momento non abbiamo ancora una data», spiegano da Haneft, il gestore del fondo, precisando di aver dedicato «molto tempo e impegno per arrivare a una solida base legale per tutte le parti coinvolte, i legislatori, i service provider, le Borse».

Il sottostante in marijuana infatti su molte piazze non è così automatico da digerire sia per le autorità che per gli investitori. Oltreoceano la famiglia di prodotti finanziari legati al mondo della cannabis è prolifera, ma molto meno in Europa anche se l' attenzione continua a crescere.

Va detto però che nell' ultimo anno i titoli della finanza in erba hanno subìto andamenti altalenanti e forti perdite, soprattutto a causa delle incertezze della legislazione in materia nei vari Paesi.