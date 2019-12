3 dic 2019 10:34

FINIRE INDAGATI A 84 ANNI PER LA SCALATA A MEDIOBANCA - L'OPERAZIONE DI DEL VECCHIO AL VAGLIO DELLA PROCURA DI MILANO DOPO UNA SEGNALAZIONE DELLA CONSOB: L'AUTORITÀ PER LA BORSA DEVE AVER RILEVATO STRANI MOVIMENTI NEI GIORNI DEL SUO INGRESSO IN PIAZZETTA CUCCIA (CON IL 6,94%), E LA SUCCESSIVA SALITA A RIDOSSO DEL 10% - QUESTO POTREBBE ESSERE UN OSTACOLO PER LA RICHIESTA ALLA BCE DI SALIRE FINO AL 20%