14 nov 2022 14:41

È FINITA LA PACCHIA PER BIG TECH? - I GIGANTI DELLA TECNOLOGIA SONO ALLE PRESE CON LA PEGGIORE CRISI DELLA LORO STORIA: META HA BRUCIATO OLTRE 700 MILIARDI DI DOLLARI DI VALORE DI MERCATO IN UN SOLO ANNO, MA ANCHE ALPHABET (SOCIETÀ MADRE DI GOOGLE) E AMAZON HANNO VISTO UN RALLENTAMENTO DELLA LORO CRESCITA - LE CAUSE DI QUESTO DECLINO? L'ILLUSIONE CHE IL BOOM TECNOLOGICO DOVUTO ALLA PANDEMIA SAREBBE DURATO PER SEMPRE (MA ANCHE LA CRISI DEI MICROCHIP) - PER TAMPONARE L'EMORRAGIA, LE AZIENDE HANNO ANNUNCIATO LICENZIAMENTI DI MASSA E IL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI…