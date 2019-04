ENI IN MODALITA' AMARA (PIERO) - "REPORT" TRACCIA IL SOLCO, IL "CORRIERE" LO SBATTE IN PAGINA (LATITANTI TUTTI GLI ALTRI GIORNALI) - L'AVVOCATO DEL CANE A SEI ZAMPE ACCUSA IL CAPO DEL PERSONALE DI ENI, CLAUDIO GRANATA, VICINO A DESCALZI, DI AVERGLI CHIESTO DI OPERARE, COME "CANALE DICIAMO NON ISTITUZIONALE" PER CERCARE DI BLOCCARE NEL 2017 UN' INTERVISTA A ''REPORT'' DI VINCENZO ARMANNA ("MI RIVOLSI A LUCA LOTTI"), E POI CERCARE, CON EVOCAZIONE DI ''REGISTRAZIONI'', DI ''CAPIRE IN CHE MODO FERMARE QUESTO ARMANNA", SCREDITANDOLO - LE REPLICHE DI AZIENDA E LEGALE