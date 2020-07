RIUSCIRÀ WALMART A FREGARE AMAZON? (SPOILER: NO) – LA PIÙ GRANDE CATENA FISICA DI SUPERMERCATI STATUNITENSI HA LANCIATO UN SERVIZIO SIMILE A PRIME, MA PIÙ ECONOMICO! CON 98 DOLLARI L’ANNO (CONTRO I 119 CHIESTI DA BEZOS) SARÀ POSSIBILE FARSI CONSEGNARE A CASA LA SPESA IN GIORNATA – MA IL GAP È IRRECUPERABILE: AMAZON PRIME ESISTE DA 15 ANNI E HA 150 MILIONI DI ABBONATI CHE NON HANNO INTENZIONE DI SPENDERE ALTRI SOLDI PER UN SERVIZIO PEGGIORE... - VIDEO