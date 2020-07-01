FLASH! - AVVISATE IL GENERALE DI GENERALI, DONNET: BUFFETT (9%) HA VOTATO CONTRO L’AUMENTO DI CAPITALE IN CATTOLICA - CHISSÀ SE IL BOSS DELLA COMPAGNIA VERONESE BEDONI RIUSCIRÀ A NEUTRALIZZARE LA VOGLIA DI VENDETTA DELL’EX MINALI...-
FLASH! - AVVISATE IL GENERALE DI GENERALI, DONNET: BUFFETT (9%) HA VOTATO CONTRO L’AUMENTO DI CAPITALE IN CATTOLICA - CHISSÀ SE IL BOSS DELLA COMPAGNIA VERONESE BEDONI RIUSCIRÀ A NEUTRALIZZARE LA VOGLIA DI VENDETTA DELL’EX MINALI...-
RIUSCIRÀ WALMART A FREGARE AMAZON? (SPOILER: NO) – LA PIÙ GRANDE CATENA FISICA DI SUPERMERCATI STATUNITENSI HA LANCIATO UN SERVIZIO SIMILE A PRIME, MA PIÙ ECONOMICO! CON 98 DOLLARI L’ANNO (CONTRO I 119 CHIESTI DA BEZOS) SARÀ POSSIBILE FARSI CONSEGNARE A CASA LA SPESA IN GIORNATA – MA IL GAP È IRRECUPERABILE: AMAZON PRIME ESISTE DA 15 ANNI E HA 150 MILIONI DI ABBONATI CHE NON HANNO INTENZIONE DI SPENDERE ALTRI SOLDI PER UN SERVIZIO PEGGIORE... - VIDEO
AUTOSTRADE PERDUTE – TUTTE LE TRATTATIVE TRA IL GOVERNO E ASPI SI SONO ARENATE SEMPRE DAVANTI ALLA STESSA QUESTIONE: IL CAMBIO DI CONTROLLO CHE METTEREBBE ATLANTIA IN MINORANZA! - I BENETTON ORMAI HANNO CAPITO DI DOVERLO DIGERIRE, MA NON È CHIARO QUANTO DOVREBBE VALERE LA LORO QUOTA IN USCITA. E HANNO SCRITTO ALL’UE DENUNCIANDO IL RISCHIO DI ESPROPRIO...
TUTTE LE STRADE PORTANO A UBI – CHI C’È DIETRO ALLE OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA ‘NDRANGHETA? SECONDO IL “FINANCIAL TIMES”, LA SOCIETÀ “CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE (CFE)”, CHE SPUNTA TRA LE CONTROLLATE ESTERE IN UNA NOTA DI BILANCIO DEL 2008 DEL GRUPPO UBI – SUL SITO DI CFE C'E' ANCORA LA CARTA INTESTATA DI “UBI TRUSTEE”, LA SOCIETA' FINITA NEI PANAMA PAPERS
IL VIRUS NON PORTA LA CAMICIA – ANCHE BROOKS BROTHERS HA DICHIARATO BANCAROTTA PER LA PANDEMIA! LA CATENA DI ABBIGLIAMENTO CONTROLLATA DA CLAUDIO DEL VECCHIO, FIGLIO DI LEONARDO, HA FATTO RICORSO AL “CHAPTER 11”, LA PROTEZIONE FALLIMENTARE PREVISTA DALLA LEGGE AMERICANA, IN ATTESA DI TROVARE UN COMPRATORE - INTANTO È STATA ANNUNCIATA LA CHIUSURA DI 51 NEGOZI E 3 FABBRICHE…
L'ULTIMO SGAMBETTO DI OPEN FIBER A TIM - MENTRE IL GOVERNO ''ANNUNCERÀ A BREVE UN GRANDE PIANO SULLA BANDA LARGA'', COME AL SOLITO RINVIANDO TUTTO, LA FRANCESE ILIAD SBARCHERÀ NELLA TELEFONIA FISSA SFRUTTANDO I CAVI DI OPEN FIBER. IL GRUPPO DI XAVIER NIEL HA GIÀ FATTO CROLLARE I PREZZI PER I VECCHI OPERATORI MOBILI, ORA PROMETTE BATTAGLIA DENTRO LE CASE