UNA RICHIESTA A CUI NON SI PUÒ "DIDI" NO - PECHINO ORDINA A DIDI, L'UBER CINESE, DI PREPARARE UN PIANO PER LASCIARE WALL STREET: UNA MOSSA SENZA PRECEDENTI CHE CHE SPIEGA COME LA CINA STIA STRINGENDO IL CONTROLLO SULLA SUA GIGANTESCA INDUSTRIA TECNOLOGICA - A SCATENARE LE IRE DI XI JINPING SAREBBE STATA LA DECISIONE DI QUOTARSI A NEW YORK, NONOSTANTE LE RICHIESTE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI…