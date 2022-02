TIM DO BRASIL - LABRIOLA GODE: L’ANTITRUST BRASILIANA HA DATO IL VIA LIBERA ALL’ACQUISTO DI OI DA PARTE DELLA CONTROLLATA DI TELECOM, TIM PARTECIPACOES - NEL FRATTEMPO L’AD VA AVANTI CON IL PROGETTO DI SCORPORO DI SERVIZI E RETE: PER LUNEDÌ 14 È STATO CONVOCATO UN CDA STRAORDINARIO. E DOPO L’OFFERTA DI ILIAD PER VODAFONE, QUELLA DI KKR DA 11 MILIARDI APPARE MENO INTERESSANTE…