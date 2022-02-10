FLASH! - IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “SOLO NEL 2021 PFIZER HA FATTURATO PIÙ DI 80 MILIARDI DI DOLLARI. SOPRATTUTTO GRAZIE AL COVID. ORA HA DICHIARATO UN ESUBERO DI 130 LAVORATORI NELLO STABILIMENTO DI CATANIA, CHE PRODUCE FARMACI ASSAI MENO RICHIESTI DEL 2019. SOPRATTUTTO A CAUSA DEL COVID. NON È STATA ANCORA SCOPERTA, A QUANTO PARE, UNA MEDICINA CONTRO LA MIOPIA DEL CAPITALISMO…”

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