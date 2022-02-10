FLASH! - IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “SOLO NEL 2021 PFIZER HA FATTURATO PIÙ DI 80 MILIARDI DI DOLLARI. SOPRATTUTTO GRAZIE AL COVID. ORA HA DICHIARATO UN ESUBERO DI 130 LAVORATORI NELLO STABILIMENTO DI CATANIA, CHE PRODUCE FARMACI ASSAI MENO RICHIESTI DEL 2019. SOPRATTUTTO A CAUSA DEL COVID. NON È STATA ANCORA SCOPERTA, A QUANTO PARE, UNA MEDICINA CONTRO LA MIOPIA DEL CAPITALISMO…”-
TIM DO BRASIL - LABRIOLA GODE: L’ANTITRUST BRASILIANA HA DATO IL VIA LIBERA ALL’ACQUISTO DI OI DA PARTE DELLA CONTROLLATA DI TELECOM, TIM PARTECIPACOES - NEL FRATTEMPO L’AD VA AVANTI CON IL PROGETTO DI SCORPORO DI SERVIZI E RETE: PER LUNEDÌ 14 È STATO CONVOCATO UN CDA STRAORDINARIO. E DOPO L’OFFERTA DI ILIAD PER VODAFONE, QUELLA DI KKR DA 11 MILIARDI APPARE MENO INTERESSANTE…
VODAFONE SBATTE LA CORNETTA IN FACCIA A ILIAD – LA COMPAGNIA TELEFONICA BRITANNICA HA RIFIUTATO L’OFFERTA DEI FRANCESI PER LE ATTIVITÀ ITALIANE: “NON È NEL MIGLIOR INTERESSE DEI SOCI” - TUTTO RUOTA INTORNO AL PREZZO: VODAFONE RITIENE CHE LE POTENZIALI SINERGIE VALGANO PIÙ DEGLI 11 MILIARDI OFFERTI DA ILIAD. CHE FARÀ XAVIER NIEL? RILANCERÀ O LASCERÀ PERDERE?
NESSUN INVESTIMENTO È GRATIS - RYANAIR È PRONTA A PAPPARSI ALTRE QUOTE DI MERCATO NEL NOSTRO PAESE E VORREBBE INVESTIRE FINO A 4,5 MILIARDI. MA OVVIAMENTE PONE TRE CONDIZIONI AL GOVERNO (LE SOLITE: MENO TASSE) - LA FRECCIATINA DEL CEO MICHAEL O’LEARY A “ITA” (“SARÀ LA LOW COST DI LUFTHANSA. È TROPPO PICCOLA E SENZA PROSPETTIVE”) E LA RISPOSTA DEL VETTORE ITALIANO, CHE GLI “REGALA” LA LOYALTY CARD: “AL LOW COST PREFERIAMO IL LOW PROFILE”
LA MELODIA DEI SOLDI È IRRESISTIBILE - IL BARCELLONA SI FA AMMALIARE DALLA MUSICA DI SPOTIFY E FIRMA UN ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI STREAMING ON DEMAND: 280 MILIONI DI EURO PER I PROSSIMI TRE ANNI, CON TANTO DI NOME CAMBIATO PERSINO ALLO STADIO, IL CAMP NOU - IL CLUB CATALANO PUÒ COSÌ FAR RESPIRARE LE CASSE E USCIRE DALLA CRISI ECONOMICA CHE GLI HA FATTO PERDERE MESSI...
MONTE DEI CASINI DI SIENA - GUIDO BASTIANINI, APPENA SFIDUCIATO DAL CDA DI MPS, FARÀ CAUSA ALLA BANCA PER IL LICENZIAMENTO. TRA LE MOTIVAZIONI DELLA SUA REVOCA COME AD CI SONO “LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA STAMPA” E “LA POSIZIONE AMBIGUA” SULLA VENDITA (È SEMPRE STATO FAVOREVOLE A UN PIANO “STAND ALONE”) - I MERCATI INTANTO HANNO APPREZZATO L’ARRIVO DI LOVAGLIO AL SUO POSTO: IERI IL TITOLO È CRESCIUTO DEL 6,6%