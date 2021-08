VORREI MA NON POS – IL GOVERNO È PRONTO A SPINGERE PER I PAGAMENTI DIGITALI PER DIMINUIRE L’EVASIONE, MA SENZA SANZIONI PER GLI ESERCENTI CHE NON HANNO IL POS, OBBLIGATORIO DAL 2014, I COMMERCIANTI SE NE FREGANO – CONFCOMMERCIO: “IL PROBLEMA SONO I COSTI ASSOCIATI. SE TUTTI VOLESSERO PAGARE IL CAFFÈ CON LA CARTA, E SOTTO CERTE CIFRE SI PAGA UNA COMMISSIONE FISSA, QUASI QUASI CONVIENE OFFRIRLO”