NON SOLO RENZI – SONO 196 I PARLAMENTARI CHE DURANTE LA LEGISLATURA HANNO AVVIATO IMPRESE, ASSUNTO CARICHE O SEMPLICEMENTE NON HANNO MAI SOSPESO I LORO AFFARI: AD ESEMPIO ALESSANDRO ZAN È PROPRIETARIO E AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL “PRIDE VILLAGE” DI PADOVA, BONIFAZI È IN AFFARI CON DAVIDE SERRA NEL SETTORE IMMOBILIARE - IL MELONIANO URSO, CHE SIEDE IN COMMISSIONE AFFARI ESTERI, È SOCIO CON IL FIGLIO DI UNA SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE… – I CASI PIÙ ECLATANTI