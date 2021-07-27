FLASH! – BUM! E’ INIZIATA UFFICIALMENTE LA BATTAGLIA DI VIA SOLFERINO. DIETRO LE DIMISSIONI DAL CDA DI RCS DI GAETANO MICCICHÈ, PRESIDENTE DELLA DIVISIONE IMI DI INTESA SANPAOLO E DIRETTORE GENERALE DI UBI BANCA, C’È LA MANO DELL’AD DI INTESA, CARLO MESSINA, CHE NON VUOLE DARE A BLACKSTONE NEANCHE LE APPARENZE DI UN SUO SOSTEGNO A URBANO CAIRO. MA SOPRATTUTTO LA PRESENZA NEL CDA DI RCS DI MICCICHÉ/INTESA POTREBBE ESSERE IN CONFLITTO CON L’ORGANIZZAZIONE DI ALTRE CORDATE CHE MIRANO AL CORRIERONE DI URBANETTO….-