"CORRIERE" DELLE MIE TRAME - GAETANO MICCICHÉ SI È DIMESSO DAL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DI RCS: IL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE IMI-CIB DI INTESA SANPAOLO LASCIA UFFICIALMENTE PER MOTIVI PERSONALI. MA SIAMO SICURI CHE NON C’ENTRI NIENTE IL CASO BLACKSTONE E IL MANCATO ACCANTONAMENTO IN VISTA DELLA MAXI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI 600 MILIONI DI DOLLARI? – IL COMMENTO DI URBANETTO: "DESIDERO FARGLI I MIEI MIGLIORI AUGURI PER I SUOI FUTURI IMPEGNI E RINGRAZIARLO PER IL CONTRIBUTO CHE HA DATO AD RCS E A ME IN QUESTI ANNI, A PARTIRE DALL'OPAS"