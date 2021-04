SE NON INVESTI TI STANGO - TRA COMMISSIONI E SPESE DI GESTIONE, CONVIENE SEMPRE MENO LASCIARE I SOLDI FERMI NEL CONTO CORRENTE: IN DUE MESI I COSTI DEI CONTI ONLINE SONO AUMENTATI DEL 48% PER FAMIGLIE E PENSIONATI. L’UNICA ECCEZIONE SONO I GIOVANI (PER ORA) – IL PROBLEMA PER GLI ISTITUTI È FAR QUADRARE I CONTI DOPO ANNI DI TASSI SOTTOZERO. LE BANCHE PAGANO LO 0,5% PER LA LIQUIDITÀ DEPOSITATA IN ECCESSO ALLA BCE E PER EVITARE RISCHI LA TESORERIA VIENE INVESTITA IN TITOLI DI STATO (CON RENDIMENTI IN LARGA PARTE NEGATIVI…)