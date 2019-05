CI VOLEVANO LA MORTE DI MARCHIONNE E L'ARRESTO DI GHOSN PER FAR PARTIRE LA PIÙ GRANDE FUSIONE DELLA STORIA DELL'AUTO. FCA E RENAULT VOGLIONO METTERE IN MEZZO ANCHE NISSAN, VISTO CHE I GIAPPONESI MACINANO CON LE NUOVE TECNOLOGIE, EPPURE PARE NON AVESSERO AVVERTITO L'AD GIAPPONESE - ECCO COME LA FRANCIA DETTA LE REGOLE PER COMANDARE. CHE FINE FA LA FAMIGLIA AGNELLI, PRIMO AZIONISTA?