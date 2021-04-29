FLASH! – PARTENZA COL BOTTO PER “EURONEXT-BORSA ITALIANA”: NEL GIORNO DEL COMPLETAMENTO DELL’ACQUISIZIONE IL SITO INTERNET DI PIAZZA AFFARI È DOWN! – I PROBLEMI TECNICI SI SONO SUSSEGUITI PER TUTTO IL GIORNO, E DA UNA MEZZ’ORA SULLA HOMEPAGE C’È SCRITTO “SITO MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE”-
L’EMERGENZA NON È PIÙ SANITARIA, MA ECONOMICA! – L’ALLARME DEL COMITATO PER IL RISCHIO SISTEMICO DELLA BCE: “INCOMBE LA MINACCIA DI UN’ONDATA DI INSOLVENZE AZIENDALI” – “BISOGNA EVITARE GLI AIUTI ALLE IMPRESE ZOMBIE E DARE UNA RISPOSTA TEMPESTIVA E DECISIVA” – “PIÙ DURANO MORATORIE, GARANZIE E PRESTITI PUBBLICI, MAGGIORE POTREBBE DIVENTARE IL PROBLEMA DELLA…”
VIVENDI E LASCIA VIVERE – FORSE È LA VOLTA BUONA PER UN ACCORDO TRA MEDIASET E BOLLORÈ: DOPO LA SCOPPOLA RIFILATA DAL TRIBUNALE DI MILANO PIER SILVIO BERLUSCONI HA CAPITO CHE BISOGNA SCENDERE A PATTI CON I FRANCESI – UN ALTRO SEGNALE DELLA PACE È CHE FININVEST A CHIESTO DI RIPRENDERE IL FILO DELLE TRATTATIVE ALL’AVVOCATO LUCA FOSSATI DELLO STUDIO CHIOMENTI, MOLTO STIMATO DAL FINANZIERE BRETONE
OCCHIO A FARE I FENOMENI COI BITCOIN - CONSOB E BANKITALIA DANNO LA SVEGLIA AI RISPARMIATORI: COMPRARE LE CRIPTOVALUTE È RISCHIOSO E UNO DEI PERICOLI MAGGIORI È PERDERE TUTTO IL DENARO INVESTITO - ASSENZA DI VIGILANZA E TUTELE, OPACITÀ DEI PREZZI, FORTE VOLATILITÀ DELLE QUOTAZIONI: TUTTI BUONI MOTIVI PER CUI È MEGLIO STARE ATTENTI - LE AUTHORITY PUNTANO IL DITO SULLA MANCANZA DI “UN QUADRO DI REGOLE COMUNI A LIVELLO EUROPEO”…
ATTENTI AI DUE ARZILLI VECCHIETTI – LA STRATEGIA DI DEL VECCHIO E CALTAGIRONE ORMAI È CHIARA: MARCIARE DIVISI, COLPIRE UNITI. OBBIETTIVO: STRAPPARE GENERALI A MEDIOBANCA (CHE HA IN PANCIA IL 13%) – SE IL PAPERONE DI AGORDO NON PUÒ ATTACCARE NAGEL (PER OTTENERE L’OK DALLA BCE PER SALIRE AL 20% DI MEDIOBANCA HA DOVUTO ACCETTARE IL MANAGEMENT E IL PIANO INDUSTRIALE), ALLORA PARTE ALL’ATTACCO CALTARICCONE – RIUSCIRANNO NAGEL E DONNET A RESISTERE AL COMANDO FINO ALL'ASSEMBLEA DEL LEONE CHE SI TERRÀ NEL 2022?
UN PAESE APPESO ALL’EREDITÀ SAMSUNG – IL GRAN CASINO DELLA SUCCESSIONE DEL PATRIARCA LEE KUN-HEE NON RIGUARDA SOLO LA FAMIGLIA, MA L’INTERA COREA DEL SUD: I RICAVI DEL COLOSSO VALGONO INFATTI IL 12% DEL PRODOTTO INTERNO LORDO DEL PAESE – IL RAM-POLLO LEE JAE-YOUNG DOVRÀ PAGARE QUASI 11 MILIARDI DI TASSE E PER FARLO VUOLE VENDERE IL PATRIMONIO DI 23MILA OPERE D’ARTE: PICASSO, MIRÒ, DALÌ, MONET E GAUGUIN. IN TOTALE DOVREBBERO INCASSARE 16 MILIARDI