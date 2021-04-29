FLASH! – PARTENZA COL BOTTO PER “EURONEXT-BORSA ITALIANA”: NEL GIORNO DEL COMPLETAMENTO DELL’ACQUISIZIONE IL SITO INTERNET DI PIAZZA AFFARI È DOWN! – I PROBLEMI TECNICI SI SONO SUSSEGUITI PER TUTTO IL GIORNO, E DA UNA MEZZ’ORA SULLA HOMEPAGE C’È SCRITTO “SITO MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE”

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ATTENTI AI DUE ARZILLI VECCHIETTI – LA STRATEGIA DI DEL VECCHIO E CALTAGIRONE ORMAI È CHIARA: MARCIARE DIVISI, COLPIRE UNITI. OBBIETTIVO: STRAPPARE GENERALI A MEDIOBANCA (CHE HA IN PANCIA IL 13%) – SE IL PAPERONE DI AGORDO NON PUÒ ATTACCARE NAGEL (PER OTTENERE L’OK DALLA BCE PER SALIRE AL 20% DI MEDIOBANCA HA DOVUTO ACCETTARE IL MANAGEMENT E IL PIANO INDUSTRIALE), ALLORA PARTE ALL’ATTACCO CALTARICCONE – RIUSCIRANNO NAGEL E DONNET A RESISTERE AL COMANDO FINO ALL'ASSEMBLEA DEL LEONE CHE SI TERRÀ NEL 2022?