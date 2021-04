29 apr 2021 19:57

FLASH! – PARTENZA COL BOTTO PER “EURONEXT-BORSA ITALIANA”: NEL GIORNO DEL COMPLETAMENTO DELL’ACQUISIZIONE IL SITO INTERNET DI PIAZZA AFFARI È DOWN! – I PROBLEMI TECNICI SI SONO SUSSEGUITI PER TUTTO IL GIORNO, E DA UNA MEZZ’ORA SULLA HOMEPAGE C’È SCRITTO “SITO MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE”