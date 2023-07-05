FLASH! – SARÀ ANCHE VERO CHE FABIO PANETTA, FUTURO GOVERNATORE DI BANKITALIA, HA LAVORATO A PALAZZO KOCH CON MARIO DRAGHI, MA SE I GIORNALI SOSTENGONO CHE PANETTA È “DRAGHIANO”, FANNO UN’OFFESA A MARIOPIO: I DUE NON SI SONO MAI AMATI (EUFEMISMO…)

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

ultimi Dagoreport

“POVERO CASSESE, SI ILLUDE ANCORA DI POTER ANDARE AL QUIRINALE CON I VOTI DEL CENTRODESTRA” – DAGONEWS: GIULIANO AMATO, FRANCO BASSANINI, FRANCO GALLO E ALESSANDRO PAJNO, SI SONO DIMESSI DAL COMITATO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER SMARCARSI DAL SEMPITERNO SABINO, CHE NEGLI ULTIMI MESI SI È ALLINEATO SEMPRE PIÙ AL GOVERNO MELONI - IL GIURISTA HA TENTATO DI TROVARE UNA MEDIAZIONE TRA I “SAGGI”, MA I QUATTRO SI SONO CHIAMATI FUORI: PENSANO CHE “QUESTA” AUTONOMIA NON FARÀ ALTRO CHE CREARE ULTERIORI DISPARITÀ TRA LE REGIONI

DAGOREPORT - LA VICENDA SGARBI DIMOSTRA L'EVOLUZIONE ANTROPOLOGICA DELL'HOMO MELONIANUS. DAI TOMBINI DI VIA DELLA SCROFA AI FASTI DI PALAZZO CHIGI, LA MISTICA DEL CORAGGIO, LA SUGGESTIONE DEL 'CUORE OLTRE L'OSTACOLO’, ARCHETIPO VIRILE DEL MASCHIO DI DESTRA, SONO STATI POLVERIZZATI. ORA SI STA AL GOVERNO, SIAMO CONSERVATORI E NON ROMPETE I COJONI. ALTRO CHE EIA EIA ALALÀ! GIULI CHIEDE SCUSA E MOLLA BADOGLIANAMENTE IL VECCHIO SGARBONE - E DIRE CHE UNA VOLTA, PRIMI ANNI ‘90, IL CAMERATA GIULI MARCIAVA AL PASSO DELL'OCA NELLE FILE DI MERIDIANO ZERO, FACINOROSO GRUPPUSCOLO DI ESTREMA DESTRA - MASSÌ, IL POTERE LOGORA ANCHE CHI CE L’HA… - VIDEO