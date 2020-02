TURISMO INFETTO – IL 2020 DOVEVA ESSERE L’ANNO DELLA CINA IN ITALIA, SI SPERAVA DI SUPERARE QUOTA 4 MILIONI DI TURISTI E INVECE SARÀ UN FLOP TOTALE PER COLPA DEL CORONA VIRUS - A FEBBRAIO CI SARANNO ZERO ARRIVI PER VIA DEL BLOCCO DEI VOLI E CI SONO CANCELLAZIONI A VALANGA. DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA SI È GIÀ PERSO MEZZO MILIONE DI TURISTI, SENZA CONSIDERARE IL CONTRACCOLPO PER L’INDOTTO, IN PARTICOLARE PER IL COMPARTO DEL LUSSO