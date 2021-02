ELON MUSK APRE LA STRADA, BEZOS GLI VA DIETRO – I DUE UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO GIOCANO AL GATTO E AL TOPO: NON PIÙ SOLO SULLA CORSA ALLO SPAZIO MA ANCHE SULLE CRIPTOVALUTE – DOPO I TWEET DI MUSK SU BITCOIN E “DOGE”, AMAZON STA PER LANCIARE UNA MONETA DIGITALE IN MESSICO: PER ORA È UN PROGETTO RIVOLTO AI MERCATI EMERGENTI, POI SI VEDRÀ…